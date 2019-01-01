الدوري الجزائري | فيديو - بارادو يسقط اتحاد العاصمة بثنائية وشبيبة القبائل يستغل الموقف

الصراع يشتعل على الدوري الجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق نادي بارادو فوزًا مهمًا أمام اتحاد العاصمة بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ23 من الدوري الجزائري.

اتحاد العاصمة سجل هدفه الوحيد في الدقيقة 12 من عمر الشوط الأول عن طريق الكونغولي برانس إيبارا مستغلًا تمركز دفاعي خطأ لخصمه.

ومع الدقائق الأولى لشوط اللقاء الثاني، نجح زكريا نعيجي في إدراك هدف التعادل من تسديدة رائعة من داخل منطقة الجزاء، ومن تسديدة مباغتة من خارج المنطقة أضاف عبد الجليل طاهري الهدف الثاني لبارادو.

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وفي إطار الجولة نفسها، استغل شبيبة القبائل الموقف وحقق الفوز أمام وفاق سطيف بهدف وحيد.

هدف المباراة الوحيد سجله عبد الرزاق فيستون في الدقيقة 14 من عمر الشوط الثاني.

الفوز رفع رصيد الشبيبة إلى النقطة 40 بفارق خمس نقاط عن اتحاد العاصمة، صاحب الصدارة بـ45 نقطة.

أمام وفاق سطيف فتجمد رصيده عند النقطة 30 في المركز السابع.

بينما يأتي اتحاد بارادو في المركز الثالث برصيد 39 نقطة.