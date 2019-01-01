الدوري الجزائري - بلوزداد يعرقل اتحاد الجزائر بالصدارة
أحمد رفعت فيسبوك تويتر
حقق فريق نادي شباب بلوزداد الفوز على نظيره اتحاد الجزائر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الجزائري.
تقدم بشو يوسف بالهدف الأول لفريق شباب بلوزداد بالدقيقة 17 من زمن المباراة.
وتمكن أمير سعيود من تسجيل الهدف الثاني لشباب بلوزداد بالدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها.
وبعد هدف سعيود بدقيقتين، وبالتحديد بالدقيقة 31، سجل عبد الكريم زواري هدف تلقيص الفارق.
فيلانويفا— موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019
زياد الصحفي
سعود عبد الحميد
سانوجو
جمال باجندوح
كريم الأحمدي
عبد العزيز البيشي
7⃣ لاعبين من الاتحاد يواجهون خطر الغياب أمام النصر إذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء في مباراة الباطن! 👻 pic.twitter.com/FpAb7sdhPb
بشو يوسف رفض انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة، ليسجل هدف ثالث لشباب بلوزداد بالدقيقة 40.
واختتم أهداف المباراة اللاعب عبد الرحمن مزيان، بهدف ثاني لفريقه اتحاد الجزاء، بالدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز بلوزداد.
شباب بلوزداد رفع رصيده للنقطة 26 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند النقطة 45 في صدارة ترتيب الدوري الجزائري.