الدوري الجزائري - بلوزداد يعرقل اتحاد الجزائر بالصدارة

اتحاد الجزائر يخسر من بلوزداد

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

حقق فريق نادي شباب بلوزداد الفوز على نظيره اتحاد الجزائر، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي جمع بينهما بالجولة 25 ضمن منافسات الدوري الجزائري.

تقدم بشو يوسف بالهدف الأول لفريق شباب بلوزداد بالدقيقة 17 من زمن المباراة.

وتمكن أمير سعيود من تسجيل الهدف الثاني لشباب بلوزداد بالدقيقة 29 عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها.

وبعد هدف سعيود بدقيقتين، وبالتحديد بالدقيقة 31، سجل عبد الكريم زواري هدف تلقيص الفارق.

فيلانويفا

زياد الصحفي

سعود عبد الحميد

سانوجو

جمال باجندوح

كريم الأحمدي

عبد العزيز البيشي



7⃣ لاعبين من الاتحاد يواجهون خطر الغياب أمام النصر إذا حصل أي منهم على بطاقة صفراء في مباراة الباطن! 👻 pic.twitter.com/FpAb7sdhPb — موقع قول السعودي (@GoalSA) April 3, 2019

بشو يوسف رفض انتهاء الشوط الأول بهذه النتيجة، ليسجل هدف ثالث لشباب بلوزداد بالدقيقة 40.

واختتم أهداف المباراة اللاعب عبد الرحمن مزيان، بهدف ثاني لفريقه اتحاد الجزاء، بالدقيقة 59، لتنتهي المباراة بفوز بلوزداد.

شباب بلوزداد رفع رصيده للنقطة 26 في المركز الثاني عشر، بينما تجمد رصيد اتحاد الجزائر عند النقطة 45 في صدارة ترتيب الدوري الجزائري.