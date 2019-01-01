الدوري الجزائري - بارادو يقفز للمركز الثاني والساورة يتخطى القسنطيني

أربع جولات متبقية على نهاية الدوري الجزائري

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

انتصر بارادو على نصر حسين داي بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ24 من دوري الرابطة المحترفة الجزائري.

هدف اللقاء الأول سجله يسري بوزوق في الدقيقة 35 من عمر الشوط الأول لبارادو، وعززه زكريا نعيجي هذا التقدم بهدف ثاني في الدقيقة 76.

هدف نصر حسين داي الوحيد جاء في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق دادي الحسين موافي.

الفوز رفع رصيد بارادو إلى القنطة 45 مرتقيًا للمركز الثاني، بينما تجمد رصيد حسين ادي عند النقطة 35 في المركز السابع.

هداف مونبلييه يختار تمثيل المنتخب الجزائري

وفي جولة مختلفة، تخطى شبيبة الساورة، القسنطيني بثلاثية مقابل هدف وحيد، في المباراة المؤجلة من الجولة الـ18.

إبراهيم فرحي سجل ثنائية للساورة في الدقيقتين 66 و85، وقلص باهمبولا الفارق بهدف السنافر الوحيد في الدقيقة 89.

وفي الدقيقة 4+90، أحرز زيري حمّار الهدف الثالث لشبيبة الساورة، ليرفع رصيده إلى النقطة 37 في المركز السادس.

بينما تجمد رصيد القسنطيني عند النقطة 33 في المركز الثامن.