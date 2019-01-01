الدوري التونسي - هزيمة ثقيلة لـالصفاقسي على أرضه والترجي يقترب من اللقب بفوز جديد

الاتحاد المنستيري يعطل السي آس آس ويوسع فارق نقاط ابتعاده عن الصدارة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل الترجي التونسي انتصاراته بالفوز أمام حمام الأنف بهدف نظيف، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الـ19 من الدوري التونسي.

هدف اللقاء الوحيد سجله رائد الفادع في الدقيقة 20 من عمر الشوط الأول، ليحقق فريقه فوزًا سهلًا يزيد به من معاناة حمام الأنف.

حمام الأنف تجمد رصيده عند النقطة 15 في المركز الـ13، بينما يطير باب سويقة بالصدارة برصيد 46 نقطة.

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وفي إطار الجولة نفسها، تلقى الصفاقسي هزيمة ثقيلة على أرضه بثلاثية نظيفة، أمام الاتحاد المنستيري، على ملعب الطيب المهيري.

الضيوف افتتحوا التسجيل في الدقيقة 17 عن طريق رفيق كابو، الذي سجل ثلاثية المباراة، حيث أضاف هدفيه الآخرين في الدقيقتين 48 و58.

الهزيمة أبعدت السي آس آس أكثر عن الصدارة، حيث تجمد رصيدهم عند النقطة 37 بفارق تسع نقاط عن القمة، بينما ارتفع رصيد المنستيري إلى النقطة 23 في المركز الثامن.