الدوري التونسي - بن قردان يتخطى الأفريقي وشبيبة القيروان يعطل البنزرتي

هدف في كل مباراة ليحصد أصحابها ثلاث نقاط مهمة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق اتحاد بن قردان فوزًا مهمًا أمام الأفريقي بهدف وحيد، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة الـ20 من الدوري التونسي للمحترفين.

هدف المباراة الوحيد جاء في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول عن طريق خالد يحيى، ليمنح فريقه ثلاث نقاط يتخطى بهم خصمه في جدول الترتيب.

الفوز رفع رصيد بن قردان إلى النقطة 28 مرتقيًا إلى المركز الخامس، متخطيًا الأفريقي صاحب المركز السادس بنفس الرصيد من النقاط.

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وفي إطار مباريات الجولة نفسها وعلى ملعب حمدة العواني، أسقط شبيبة القيروان، ضيفه البنزرتي بهدف وحيد.

هدف اللقاء جاء في الدقيقة 58 عن طريق أسامة بوقرة، وشهدت الدقيقة 66 طرد مباشر للاعب البنزرتي صديق الماجري.

الهزيمة جمدت رصيد البنزرتي عند النقطة 31 في المركز الرابع، بينما ارتفع رصيد القيروان إلى النقطة 23 في المركز التاسع.