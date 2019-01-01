الدوري التونسي - الترجي يواصل الهزائم بعد حسم اللقب
زهيرة عادل فيسبوك تويتر
تلقى الترجي الهزيمة الثانية له على التوالي بالدوري التونسي، أمام اتحاد بن قردان بهدف وحيد، على ملعب 7 مارس، ضمن الجولة الـ25.
أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الوحيد في الدقيقة 21 من عمر الشوط الأول بأقدام شهاب الزغلامي من ضربة جزاء.
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وأضاع وسيم النغموشي ضربة جزاء أخرى لبن قردان في الدقيقة 27، ليكتفي فريقه بهدف وحيد.
أما باب سويقة فظل دون أنياب في اللقاء، خاصة وأنه لعب بمجموعة من اللاعبين الشبان، وغياب الدوليين عنه.
الهزيمة جمدت رصيد الترجي، الذي حسم اللقب رسميًا لصالحه، عند النقطة 56، بينما ارتفع رصيد بن قردان إلى النقطة 38 في المركز الرابع.
كأس أمم إفريقيا على الأبواب 🏆— جول العربي - Goal (@GoalAR) June 12, 2019
والمنتخب المصري المُضيف 🇪🇬 هو أكبر المرشيحن للظفر باللقب
هنا نقاط قوته وضعفه، تشكيله المتوقع وسجلات سلبية عليه تخطيها 👇#يلا_جول #YallaGoal pic.twitter.com/nyP8MmphLb