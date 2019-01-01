الدوري التونسي - الترجي يعود للفوز وفرصة للصفاقسي بعد تعثر البنزرتي

البنزرتي يُهزم ويوسع فارق النقاط بينه وبين الصدارة إلى ست نقاط

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

استأنف الترجي انتصاراته بعد تعادله في اللقاء الأخير، بالفوز أمام الملعب التونسي بثنائية مقابل هدف وحيد، على ملعب باردو، ضمن الجولة الـ16 من الدوري التونسي.

أصحاب الأرض سجلوا هدفهم الوحيد في اللحظات الأخيرة من الشوط الأول عن طريق جوي مبينزا.

وتمكن حمدو الهوني من إدراك التعادل لباب سويقة في الدقيقة 50، قبل أن يحرز أنيس البدري هدف الفوز في الدقيقة 65 من عمر المباراة.

الفوز رفع رصيد فريق الدم والذهب إلى النقطة 37 محلقًا في الصدارة، بينما تجمد رصيد الملعب التونسي عند النقطة 19 في المركز السابع.

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وفي إطار الجولة نفسها، فقد البنزرتي ثلاث نقاط مهمة في مشواره بالهزيمة بهدف وحيد أمام اتحاد بن قردان، على ملعب 7 مارس.

هدف اللقاء الوحيد سجله أصحاب الأرض في الدقيقة 22 عن طريق خالد يحيى.

الهزيمة جمدت رصيد البنزرتي عند النقطة 31 في المركز الثاني، متساويًا مع الصفاقسي صاحب المركز الثالث، لكن الأخير أمامه فرصة للانقضاض على الوصافة حال فوزه في لقاء هذه الجولة أمام نجم المتلوي، والمقرر إقامته في السابع من مارس الجاري.

بينما ارتفع رصيد بن قردان إلى النقطة 18 في المركز الثامن.

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وفي السياق نفسه، حقق الأفريقي الفوز أمام الملعب القابسي بهدف وحيد، على الملعب الأولمبي برادس، ضمن الجولة نفسها.

جاء هدف باب جديد في الدقيقة 74، سجله علي العابدي، ليرفع رصيد فريقه إلى النقطة 24 في المركز الخامس.

فيما يأتي الملعب القابسي في المركز التاسع برصيد 18 نقطة.