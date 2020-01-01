الدوري التونسي .. الترجي يدافع بقوة والنجم يلاحقه ومنافسة من الصفاقسي

منافسة قوية في موسم جديد من الدوري التونسي

موسم جديد انطلق من الدوري التونسي، حيث اتسمت الجولات الأولى منه كالعادة بالمنافسة القوية من بدايتها، حيث ظهرت الندية بين كبار الدوري التونسي، من أجل الظفر باللقب ومن أجل الوصول لخط النهاية ورفع الكأس عاليًا في نهاية الموسم الجاري.

4 أندية اعتدنا على رؤيتهم في المنافسة على الألقاب، فهم الأكثر تتويجًا بلقب الدوري على مر التاريخ هم الترجي والنجم الساحلي والصفاقسي والنادي الإفريقي، فهم أضلاع تاريخ البطولة التونسية.

ونرصد لكم خلال التقرير التالي أبرز الصفقات التي أبرمها كل فريق، وماذا قدم خلال الجولات الماضية من الموسم الحالي من الدوري التونسي؟ ..

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الترجي التونسي

يعد الترجي التونسي من الأندية المرشحة بقوة خلال الموسم الحالي بالتتويج بالدوري التونسي، حيث يتصدر حاليًا ترتيب البطولة برصيد 10 بعد مرور 4 جولات، حيث حقق الفوز في 3 لقاءات وتعادل في 1.

أحرز لاعبو الترجي 5 أهداف وتلقت شباكه هدفين، ليكون في صدارة الدوري التونسي في الموسم الحالي ويكمل مشواره نحو لقب الدوري للمرة الـ31 في تاريخه.

وأبرم الترجي التونسي عدة صفقات مميزة خلال موسم الانتقالات الماضي، حيث أبرزها هو التعاقد مع حمدي النقاز لاعب النجم الساحلي والزمالك السابق، واستعادة غيلان الشعلالي وأيضًا استقطاب علاء الدين مرزوقي لاعب الصفاقسي في صفقة انتقال حر.

ودعم الترجي مركز حراسة المرمى بفاروق بن مصطفى بعد رحيله عن الشباب السعودي، حيث يمتلك قدرات كبيرة للغاية سيقدمها رفقة الفريق خلال الموسم الحالي.

النجم الساحلي

النجم الساحلي يعد من المنافسين بقوة على لقب الدوري التونسي، حيث يحل في المركز الثاني في ترتيب البطولة بالموسم الحالي بفارق نقطة واحدة فقط عن المتصدر الترجي.

النجم الساحلي حصد 9 نقاط بعد مرور 4 مباريات حيث حقق الفوز في 3 مباريات وتلقى هزيمة وأحرز لاعبيه 8 أهداف وتلقت شباكه 4.

وعلى مستوى موسم الانتقالات، فقد عاد إلى الفريق سليم بوخنشوش من أبها السعودي وأيمن صفاقسي الذي كان معارًا في استاد تونس خلال الموسم الماضي، ويعد الأمل الأقوى في تشكيل النجم بعد نجمه في الموسم الماضي كريم لعريبي الذي رحل إلى نيم الفرنسي، هو سليماني كوليبالي الذي سجل هدفين خلال 4 مباريات ويقدم مستويات مميزة في الموسم الحالي.

فهل سيكون النجم الساحلي منافسًا على اللقب، ويتوج بالدوري التونسي للمرة الـ11 في تاريخه؟

الصفاقسي التونسي

واحد من أعرق الأندية التونسية، والذي توج بالدوري التونسي 8 مرات خلال تاريخه، وأيضًا يتواجد ضمن الكبار في الموسم الحالي، حيث يتواجد في المركز الرابع برصيد 7 نقاط بعد لعب 3 لقاءات، حقق الفوز في 2 وتعادل في 1.

يعد أبرز نجوم الصفاقسي التونسي هو فراس شواط هداف الدوري التونسي في الموسم الحالي بـ4 أهداف، حيث كان هدفًا للكثير من الأندية خلال السنوات الماضية ولكن لم يتم التفريط به.

لم يدعم نادي الصفاقسي التونسي صفوفه بقوة خلال الفترة الماضية فهل هذا سيؤثر على الفريق خلال الموسم الجاري، ولن يضر القوام الأساسي في المنافسة على اللقب، أم سيظهر تأثيرات سلبية خلال فترات الموسم ؟

الإفريقي التونسي

ثاني أكثر نادي يتوج بالدوري التونسي في تاريخ البطولة بـ18 لقبًا، مر بمراحل صعبة للغاية الموسم الماضي، خاصة بعد خصم 6 نقاط من رصيده بسبب مستحقات مولودية العلمة الجزائري من صفقة إبراهيم الشنيحي للنادي التونسي عام 2015.

الإفريقي تواجد في المركز الخامس في الموسم الماضي، حيث يسعى لاستعادة بريقه مرة أخرى، والمنافسة على اللقب الغائب منذ 2014 – 2015.

على مستوى الصفقات أبرم الإفريقي عدد من الصفقات المميزة خلال موسم الانتقالات الماضي، حيث أبرزها هو حسين بن عيادة الجزائري الظهير الأيسر.

ومن اللاعبين المميزين في الفريق هو ياسين الشماخي الذي أحرز هدفين حتى الآن في الموسم الحالي، ويسعى الإفريقي صاحب الـ5 نقاط في المركز الثامن بعد لعب 4 مباريات حيث حقق فوز واحد وتعادلين وتلقى هزيمة.