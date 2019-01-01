الدوري التونسي - الأفريقي والصفاقسي يتعثران بتعادلين والترجي المستفيد

باب سويقة ينفرد بالصدارة بعد تعثر السي آس آس

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حسم التعادل السلبي دون أهداف مواجهة الأفريقي أمام الاتحاد المنستيري، على ملعب مصطفى بن جنات، ضمن الجولة الـ15 من الدوري التونسي الممتاز.

التعادل صعب من موقف الأفريقي وأبعده عن المربع الذهبي، حيث ارتفع رصيده إلى 21 نقطة، بفارق ست نقاط عن صاحب المركز الرابع، لكن لا يزال هناك 11 جولة.

بينما يأتي الاتحاد المنستيري في المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

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وفي إطار مباريات الجولة نفسها، فقد الصفاقسي هو الآخر نقطتين ثمينتين بالتعادل الإيجابي أمام اتحاد تطاوين بهدف لكل منهما، على الملعب البلدي بتطاوين.

أصحاب الأرض تقدموا أولًا في الدقيقة الخامسة من عمر الشوط الأول عن طريق إسماعيل جياكيني، وأدرك هاني عمامو التعادل للسي آس آس في الدقيقة 56.

التعادل وسع الفارق بين الصفاقسي والصدارة، التي يحتلها الترجي صاحب الـ34 نقطة، إلى ثلاث نقاط، ليقتسم المركز الثاني مع البنزرتي برصيد 31 نقطة، بينما يحتل اتحاد تطاوين المركز السادس برصيد نقطة.