الدوري التركي | تريزيجيه يصنع ويسجل ليخطف فوزًا +90 لقاسم باشا أمام آكهيسار

المحترف المصري يهدي فريقه فوزًا في اللحظات الأخيرة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

خطف المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه" فوزًا مثيرًا لقاسم باشا التركي أمام آكهيسارسبور بثلاثية مقابل هدفين، ضمن الجولة الـ26 من الدوري التركي الممتاز.

فودي كويتا تقدم أولًا لقاسم باشا في الدقيقة السابعة من عمر الشوط الأول، لكن تعادل ألفيس مانو لأصحاب الأرض في الدقيقة 32.

مدرب قاسم باشا: تريزيجيه يمتلك عروضًا قوية

ومن ضربة جزاء، تقدم آكهيسار مسجلًا هدفه الثاني في الدقيقة 62 عن طريق جيرمي بوكيلا.

وفي الدقيقة 87 من تمريرة حاسمة بأقدام تريزيجيه، أحرز عبد الرحمن خاليلي هدف التعادل لقاسم باشا من تسديدة من خارج منطقة الجزاء.

هدف الفوز خطفه المحترف المصري في الدقيقة الخامسة من الوقت المحتسب بدل الضائع، من تسديدة من على حدود قوس منطقة الجزاء.

الفوز رفع رصيد رفاق تريزيجيه إلى النقطة 34 في المركز العاشر، بينما تجمد آكهيسار عند النقطة 21 في المركز الأخير.