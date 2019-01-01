الدوري التركي - تريزيجيه يصنع هدف قاسم باشا الوحيد في الهزيمة بثلاثية

كريم حافظ غاب عن مواجهة سيفاس سبور

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

شارك المصري محمود حسن "تريزيجيه في هزيمة فريقه قاسم باشا التركي، على أرضه، بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ20 بالدوري التركي.

وشارك تريزيجيه في اللقاء أساسيًا طوال الـ90 دقيقة، بينما غاب المحترف المصري الآخر بصفوف قاسم باشا، كريم حافظ عن المباراة نهائيًا.

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الضيوف زاروا شباك رفاق تريزيجيه مبكرًا بعد مرور خمس دقائق من صافرة انطلاق المباراة عن طريق إيمري كيلينك.

وفي الدقيقة 14، أرسل تريزيجيه عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء، ترجمها شتيب باريتشا برأسية في الشباك مدركًا التعادل لأصحاب الأرض.

13' GOOOOOOOOOOOOOL! GOOOOOOOOOOL! PERICAAAAAAAAAA attığı şık kafa golüyle skoru 1 - 1'e getiriyoruz. pic.twitter.com/Li6WaesHqU — KASIMPAŞA (@kasimpasa) ٢ فبراير ٢٠١٩

وفي الشوط الثاني، نجح أروتا كونيه في إحراز هدفي التقدم لسيفاس سبور في الدقيقتين 66 و69، ليقتنص ثلاث نقاط ثمينة من قاسم باشا على أرضه.

الهزيمة جمدت رصيد رفاق المحترف المصري عند 29 نقطة في المركز التاسع، بينما ارتفع رصيد سيفاس سبور إلى النقطة 28 في المركز الثامن.