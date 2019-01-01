الدوري التركي | تريزيجيه وكريم حافظ يشاركان في هزيمة بثلاثية لقاسم باشا أمام فنربخشه

نزيف النقاط متواصل لرفاق المصريين رغم بداية الموسم الجيدة

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

واصل قاسم باشا تراجعه وتحقيق النتائج السلبية بتلقيه هزيمة جديدة أمام فنربخشه بثلاثية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ31 من الدوري التركي.

الثنائي المصري محمود حسن "تريزيجيه" وكريم حافظ؛ لاعبا قاسم باشا، شاركا باللقاء، الأول أساسيًا على مدار الـ90 دقيقة، بينما نزل حافظ بديلًا في الدقيقة 76.

سجل رفاق المصريين هدفهم الوحيد أولًا في الدقيقة 13، لكنه بنيران صديقة، حيث لم يتمكن هارون تيكين؛ حارس مرمى فنربخشه، من السيطرة على الكرة بعد تمريرة من مدافعه، فمرت الكرة من تحت أقدامه لتسكن مرماه.

تريزيجيه : رئيس قاسم باشا وعدني بالرحيل وسأنتقل لنادي بهذه المواصفات

الضيوف عادوا للقاء بثلاثة أهداف في الدقائق 19 و72 و75، سجلها أليف إلماس، ماثيو فالبوينا، وروبيرتو سولدادو.

وشهدت الدقيقة 40 إلغاء حكم اللقاء هدف لصالح فنربخشه، أحرزه موريسيو إلسا، بعد الرجوع لتقنية الفيديو.

الهزيمة جمدت رصيد رفاق تريزيجيه وحافظ عند النقطة 38 في المركز العاشر، بينما ارتفع رصيد خصومهم إلى النقطة 37 في المركز الـ12 بجدول الترتيب.