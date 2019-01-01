الدوري التركي | بصناعة تريزيجيه - قاسم باشا يخطف الفوز أمام إيزوروم

كريم حافظ شارك في المباراة بديلًا

فيسبوك تويتر زهيرة عادل

حقق قاسم باشا الفوز أمام إيزوروم بثنائية مقابل هدف وحيد، ضمن الجولة الـ27 من الدوري التركي الممتاز.

المحترف المصري محمود حسن "تريزيجيه"؛ لاعب قاسم باشا، شارك في اللقاء أساسيًا لكنه خرج في الدقيقة الأخيرة، بينما تم الدفع بمواطنه وزميله في الفريق كريم حافظ في الدقيقة 53 من عمر المباراة.

وشهدت الدقيقة 29 هدف اللقاء الأول بأقدام فودي كويتا لصالح رفاق تريزيجيه، الذي استلم الكرة على حدود منطقة الجزاء ثم توغل داخلها ليسددها قوية في الزاوية الضيقة على يمين حارس مرمى الخصم.

وفي الدقيقة 21، سجل صامويل إيدوك هدف التعادل للضيوف بمهارة فردية كبيرة رغم الحصار الدفاعي.

قاسم باشا خطف هدف الفوز في الدقيقة 76، بعدما استلم تريزيجيه الكرة في الجهة اليمنى ثم توغل إلى داخل منطقة الجزاء، ليرسل عرضية أرضية إلى كويتا القادم من الخلف، أسكنها الشباك مباشرةً.

ورفع الفوز رصيد قاسم باشا إلى النقطة 37 في المركز السادس، بينما تجمد إيزوروم عند 22 نقطة في المركز الـ17 بجدول الترتيب.