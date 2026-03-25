الدوري الإيطالي الدرجة الثانية: فينيسيا ومونزا في طريقهما للصعود، ويلاحقهما في الترتيب فروزينوني وباليرمو

تعادل الفريقان في المباراة الكبرى بالجولة 32 بين مونزا وفينيسيا، وهو نتيجة تبقي الفريق الفينيسياوي في صدارة الترتيب بينما يصل فريق فروزينوني إلى المركز الثاني ليتساوى مع مونزا. على الرغم من التعادل في الترتيب والتباطؤ الطفيف لرجال بيانكو، فإن فينيسيا ومونزا مضمونان في الدوري الإيطالي بالنسبة للمراهنات: تبلغ نسبة ترقية فريق فينيسيا 1.05 على Better وBetflag، تليها نسبة 1.30 لفريق كوتروني وزملائه.





لا يستسلم فريق فروزينوني عند 1.50، يليه فريق باليرمو – الذي فاز خارج أرضه بـ 10 لاعبين في بادوفا – عند 1.80. من الصعب انضمام فريقي مودينا وكاتانزارو، اللذين يكاد يكون تأهلهما إلى التصفيات مؤكدًا، إلى الدوري الإيطالي، حيث تبلغ احتمالات انضمامهما 6.00.









الهبوط – فوز حيوي لسامبدوريا، التي تفوز بصعوبة على أفيلينو الذي يمر بفترة جيدة وتبعد كابوس دوري الدرجة الثالثة: تبلغ نسبة هبوط الدوريانيين 4.50، بينما لا يزال باري معرضًا للخطر، بنسبة 2.00، وكذلك بيسكارا، الذي استعاد الثقة بفضل إنسينيه لكنه لا يزال في المركز الأخير في الترتيب والأكثر عرضة للخطر بالنسبة للمراهنين بنسبة 1.20.



