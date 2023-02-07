الدوري الإنجليزي نسخة 2023 .. صلاح في القاع وصدمة بالصدارة

الريدز في مأزق والصدارة تتخلى عن آرسنال

موسم محبط يمر به ليفربول مع مدربه يورجن كلوب وبقيادة نجمه المصري محمد صلاح، ولكن الأوضاع في 2023 فقط تبدو أسوأ من المتوقع.

الريدز تعرضوا لهزيمة صادمة يوم السبت الماضي بالسقوط بثلاثية نظيفة أمام وولفرهامبتون، ليزداد موقف الفريق صعوبة في التواجد ضمن المراكز المؤهلة لدوري أبطال أوروبا، والتي يحتلها كل من آرسنال ومانشستر سيتي ومانشستر يونايتد ونيوكاسل يونايتد على الترتيب.

صحيفة "ذا صن" البريطانية قامت بوضع جدول الدوري الإنجليزي منذ بداية عام 2023 وحتى الآن، والذي كشف عن بعض المفاجآت الصادمة.

ليفربول يأتي في المركز الأخير بـ4 نقاط فقط بدلًا من المركز العاشر الذي يحتله حاليًا، خلف كل من بورنموث وكريستال بالاس وليدز يونايتد وإيفرتون وساوثامبتون وليستر سيتي.

وأما الصدارة فجاءت من نصيب نوتنجهام فورست بـ11 نقطة، ثم برايتون وبرينتفورد ومانشستر يونايتد وأستون فيلا على الترتيب ولكل منهم 10 نقاط.

وفي المركز السادس يأتي مانشستر سيتي بـ9 نقاط بالتساوي مع توتنهام، بينما يحتل آرسنال المتصدر المركز الثامن بـ7 نقاط فقط بسبب تعادله مع نيوكاسل وخسارته من إيفرتون، بينما يقبع تشيلسي بالمركز الثاني عشر بـ6 نقاط.