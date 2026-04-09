Goal.com
مباشر
تحتوي هذه الصفحة على روابط عند الاشتراك من خلال الروابط المقدمة، قد نتحصل على عمولة.
EPLGetty
Alice Kopp

ترجمه

الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من الذي يعرض/يبث المباريات مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

الدوري الإنجليزي الممتاز

هل لديكم أسئلة حول بث مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا؟ نقدم لكم إجابات حول القنوات التلفزيونية ومواقع البث المباشر.

الدوري الإنجليزي الممتاز هو بطولة من النوع الذي يستحوذ على انتباهك بسرعة – حتى لو كنت تنوي فقط مشاهدة مباراة لفترة قصيرة. ورغم أن حقوق البث محددة بوضوح، إلا أنه من المفيد الحصول على نظرة عامة واضحة: أي من القنوات تعرض المباريات، وأين تُبث المباريات المتزامنة، وكيف يمكنك الوصول إلى البث المباشر بشكل موثوق؟ وقد جمعت SPOX هنا أهم المصادر التي يمكنك الرجوع إليها.

الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة سريعة: من يبث المباريات مباشرة على التلفزيون وعبر البث المباشر؟

A Premier League trophy logo is seen on a matchball ahead of the English Premier League football Getty Images

الدوري الإنجليزي الممتاز على التلفزيون والبث المباشر: Sky و WOW كمزودين رئيسيين

على عكس الدوري الألماني، يتم بث الدوري الإنجليزي الممتاز في ألمانيا بالكامل على قناة Sky. لذا، يعرض مزود خدمة التلفزيون المدفوع كل مباراة مباشرةً – حسب رغبتكم، إما كمباراة فردية أو مجمعة في البث المباشر. ومن لا يجلس أمام التلفزيون، يمكنه متابعة المباريات عبر البث المباشر: عبر Sky Go (مع عقد) أو بمرونة عبر WOW.

منذ موسم 2025/26، تبث قناة Sky أيضًا مباريات كأس كاراباو في المنزل. لذا، فإن من يرغب في مشاهدة ليس فقط الدوري الإنجليزي الممتاز، بل وكأس الرابطة أيضًا، فقد وجد المكان المناسب. وهذا يجعل الأمر، بصراحة، أكثر راحةً بكثير.

الدوري الإنجليزي الممتاز، جميع المعلومات حول البث في لمحة واحدة: التغطية الحية من SPOX

كبديل، يمكنكم أيضًا زيارة موقعنا، حيث نقدم تغطية حية لمباريات مختارة من الدوري الإنجليزي الممتاز! ستجدون التغطية الحية هنا. 

مؤتمر أو مباراة فردية: هكذا يسير يوم مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز النموذجي

اعتمادًا على وقت انطلاق المباراة، فإنكم تقررون في الأساس بين وضعين فقط: إما المباراة التي تركزون عليها بالكامل كبث فردي، أو البث المتعدد، إذا لم يكن فريقكم المفضل يلعب وكانت هناك مباريات مثيرة في عدة ملاعب في نفس الوقت. خاصة أيام السبت أو الأربعاء مع وجود عدة مباريات متزامنة، فإن البث المتعدد هو في الغالب الخيار الأسرع بالنسبة لكم – وإذا "انقلبت" نتيجة إحدى المباريات، فلا يزال بإمكانكم التبديل إليها.

A detailed view of a replica Premier League Trophy Getty Images

الدوري الإنجليزي الممتاز: نبذة موجزة عن المسابقة

المسابقةالدوري الإنجليزي الممتاز (إنجلترا)
الفرق20
نظام الموسم38 جولة (ذهاب وإياب)
البث في ألمانياSky (تلفزيون) / Sky Go & WOW (بث مباشر)
أوقات انطلاق المباريات المعتادةالجمعة الساعة 21:00، السبت الساعة 13:30 و16:00 و18:30، الأحد الساعة 15:00 و17:30، أيام الأسبوع الساعة 20:30 و21:00
إعلان