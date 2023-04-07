رغم تغيير القواعد تظل مشكلة برشلونة مع الراوتب قائمة!

يدرس الدوري الإسباني اللوائح الخاصة بالإنفاق على الأندية في الدرجة الأولى، في محاولة لتخفيف الحد الأقصى للرواتب، بداية من الصيف المقبل.

ويواجه برشلونة مشكلة مع رواتب العاملين، حيث تجاوز إنفاق 200 مليون يورو.

ووفقًا للصحيفة الإسبانية "Relevo"، يخطط الدوري الإسباني بقياة خافيير تيباس لتخفيف قواعد حد الرواتب الحالية، نظرًا لعدد الأندية التي تكافح من أجل الاستمرار بالتواجد بالليجا.

كما أكدت الصحيفة أن بغض النظر عما تقرره رابطة الدوري الإسباني، سيظل برشلونة بحاجة إلى إجراء عدد من المبيعات للالتزام بالقاعدة.

في حال حدوث تغيير للقاعدة، ستتمكن الفرق التي تتجاوز حدود رواتبها من إنفاق 40٪ فقط من الأموال التي تمتلكها.

الجدير بالذكر أن كلًا من أتليتيكو مدريد، وريال بيتيس، وفياريال، وإشبيلية، قاموا بعدد من عمليات البيع، من أجل الالتزام بالقاعدة.