"الدوري الإسباني مزحة!".. خلاف أسطورتي ليفربول ومانشستر يونايتد بسبب ميسي وفينيسيوس

من الأفضل في 2023؟

أثناء تحليلهما من الملعب لإحدى المباريات على شبكة "سكاي سبورتس".. طُلب من كل من جاري نيفيل أسطورة مانشستر يونايتد وجايمي كاراجر أسطورة ليفربول أن يختارا التشكيلة المثالية لأفضل فريق بالعالم عام 2023.

اختيارات الثنائي لم تكن محيرة واتفقا في معظم الأمور، لكن حين كانا يشكلان الثلاثي الهجومي، بدأ الخلاف يدب بينهما، والسبب كان ليونيل ميسي وفينيسيوس جونيور!.

اتفق الثنائي على وجود كل من كيليان مبابي وإرلينج هالاند في مركزي الجناح الأيسر ورأس الحربة على الترتيب، لكن في مركز الجناح الأيمن مال كاراجر إلى وضع ميسي، بينما أصر نيفيل على وضع فينيسيوس جونيور!.

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وقال أسطورة ليفربول: "لا أدري ما الغريب في اختيار ميسي؟ ولا أعلم حقًا ما الذي فعله فينيسيوس جونيور هذا العام؟!".

لكن نيفيل أشار إلى أن ميسي لعب 6 مباريات فقط في 2023 بالدوري الأمريكي مع فريقه إنتر ميامي، في الوقت الذي أصر فيه على أن فينيسيوس كان "حاسمًا ورائعًا مع ريال مدريد" لكنه شدد على أن "ميسي لاعب مذهل لكننا لا نستطيع اختياره في الفريق على ما قدمه في 2023!".

لكن رغم أن الفريق المجمع شهد علو وجهة نظر نيفيل واختيار فينيسيوس جونيور في خط الهجوم، إلا أن كاراجر أصر على أن فينيسيوس بالكاد سجل أهدافًا في "دوري مزحة!" واصفًا الدوري الإسباني، مشيرًا بتهكم إلى أنه فشل حتى في إحراز اللقب رغم تدني مستوى "لا ليجا".

وأتت اختيارات الثنائي منطقية في باقي المراكز، بوجود أليسون بيكر في حراسة المرمى، ورباعي دفاعي مكون من فيديريكو دي ماركو وكيم مين جاي وروبن دياش وترينت ألكسندر أرنولد، وثلاثي وسط مكون من برناردو سيلفا ورودري وجود بيلينجهام، خلف الثلاثي الهجومي الذي ذكرناه سالفًا.