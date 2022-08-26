وستتيح تجربة البث المميزة للمشجعين المقيمين في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا فرصة للاستمتاع بالجو الحماسي والشغوف لـ "كالتشيو"

أتاحت منصة "STARZPLAY " فرصة مشاهدة مباريات الدوري الإيطالي مباشرة وحصريًا، عبر خدمة الفيديو حسب الطلب، الرائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وبالتعاون مع شبكة أبو ظبي للإعلام.

وفازت شبكة أبو ظبي للإعلام ومنصة STARZPLAY بالحقوق الحصرية لبث مباريات "السيري آ"، على نطاق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، خلال المواسم الثلاثة المقبلة، بالإضافة إلى مسابقات الاتحاد الإيطالي الأخرى مثل كأس إيطاليا وبطولة السوبر الإيطالي.

وتعتبر الكرة الإيطالية واحدة من الأكثر جذبًا للجمهور العربي، حيث تمتلك أندية الدوري الإيطالي ملايين المشجعين والمُتابعين في المنطقة، والذين سيحظون بفرصة الاستمتاع بأجواء "الكالتشيو"، من خلال تجربة بث مختلفة ومميزة وعدت بها أبو ظبي للإعلام و STARZPLAY.

وبدورها أطلقت منصة STARZPLAY باقة رياضية جديدة منذ يوم الجمعة 12 أغسطس، تحت مُسمى STARZPLAY Sports ستكون مخصصة لبث 380 مباراة خلال موسم الدوري الإيطالي 2022-23، إلى جانب الأحداث الرياضية المختلفة مثل بطولات كأس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم وبطولة القتال المختلطة وكأس العالم للأندية.

وقدّمت المنصة الرائدة في بث الفيديو حسب الطلب وعدًا لمشتركيها، بتزويدهم بتجربة مثيرة وغير مسبوقة من خلال بث أروع الأحداث الرياضية وأكثرها تشويقًا، عبر باقة متنوعة من الأحداث المباشرة، والتي سوف تساهم في رسم معايير جديدة لمفهوم البث الرياضي.

ومنحت المنصة فرصة لعشاق "الكالتشيو" بالاشتراك في الباقة الرياضية من خلال زيارة موقع STARZPLAY.com، والتي سوف تتيح لهم إمكانية الوصول إلى مختلف المباريات، ومشاهدة القمم والأحداث الكبرى عن طريق الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب اللوحي من خلال تطبيق البث المباشر، المتوفر في 19 دولة في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وباكستان.

وتجدر الإشارة إلى أن منصة " STARZPLAY" تعتبر هي المنصة الأكثر متابعة على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بـ2.1 مليون مشترك، يستمتعون بآلاف الساعات من أفضل الأعمال الدرامية العربية والغربية، مصحوبة بأشهر المرئيات التركية والآنمي ومحتوى الأطفال، وأضيف إليهم مؤخرًا الأحداث الرياضية المباشرة والأعمال الحصرية.