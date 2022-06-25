الدوري الإنجليزي 2022-2023 ... حاسوب خارق يعلن البطل!

مانشستر يونايتد سيكون في وضعية سيئة الموسم المقبل..

توقع "الحاسوب الخارق" الشكل الذي سيبدو عليه جدول الدوري الإنجليزي الممتاز الموسم المقبل، حيث يحاول مانشستر سيتي الحفاظ على اللقب الذي تغلب عليه أمام ليفربول.

حيث أن استخدام التكنولوجيا والبيانات والإحصائيات هي طريقة يتم بها تكهن تواجد الفرق في جدول ترتيب الدوري، وليست هي المرة الأولى التي تحدث فيها في تاريخ الكرة.

واستخدمت صحيفة "ميرور" الإنجليزية هذا الحاسوب لكي تعلم من خلاله ما هو الترتيب المتوقع للدوري الإنجليزي الموسم المقبل.

ماذا عن المنافسة على اللقب؟

توقع الحاسوب أن يتوج ليفربول بطلاً للدوري الإنجليزي الممتاز للمرة الثانية خلال أربع سنوات.

وعلى الرغم من هذا، فإن الحاسوب قد منح رجال المدرب بيب جوارديولا فرصة بنسبة 24% فقط للاحتفاظ بلقبهم.

فيما يقدر الحاسوب فرص كلوب في استعادة اللقب بنسبة 71%، كما يتمتع فريقي السيتي وليفربول بفرصة بنسبة 100% للمرور من تصفيات دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

ماذا عن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال؟

سيكون آرسنال هو الفريق الذي لديه فرصة أكبر للتواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى، حيث يتمتع المدفعجية بفرصة بنسبة 59% للعودة إلى دوري أبطال أوروبا.

بينما يمتلك توتنهام الفريق الذي حرم الجانرز من المشاركة بالأبطال الموسم المقبل، فرصة بنسبة 49% فقط للانضمام إليهم.

وتم تصنيف تشيلسي بفرصة بنسبة 39% فقط للوصول إلى المراكز الأربعة الأولى.

أما عن مانشستر يونايتد، فبعد احتلاله للمركز السادس في الموسم الماضي، يمتلك الشياطين الحمر فرصة بنسبة 15% فقط للعودة إلى المراكز الأربعة الأولى.

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