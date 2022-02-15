الدوري الألماني يقترح فكرة مبتكرة لإنهاء سيطرة بايرن ميونخ

يدرس الاتحاد الألماني لكرة القدم، إجراء إصلاحات شاملة في بطولة الدوري المحلي لإنهاء سيطرة بايرن ميونخ على البطولة.

النادي البافاري سيطر بشكل واضح على المسابقة الفترة الأخيرة، حيث فاز بآخر تسعة ألقاب، ويبدو أنه على أعتاب اللقب العاشر.

وهو ما دفع اللجنة المنظمة للدوري الألماني واتحاد الكرة، للتفكير في إقامة دورة مجمعة فاصلة بنهاية الموسم لتحديد الفائز باللقب.

ومن جانبه قال دوناتا هوبفين الرئيس التنفيذي الجديد للاتحاد في تصريحات لصحيفة "بيلد":"لا توجد محرمات أو أشياء لا يمكن الاقتراب منها بالنسبة لي، لو كانت المباريات الفاصلة ستساعدنا سنتحدث عنها".

وأشارت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، إلى أن معظم فرق البطولة تعارض الفكرة، بما في ذلك آينتراخت فرانكفورت وليفركوزن ولكن هناك استثناء غير متوقع.

ويأتي ذلك بتأييد أوليفر كان الرئيس التنفيذي لبايرن لهذه الفكرة، رغم أنها مبنية على إنهاء هيمنة الفريق على الدوري الألماني.

وقال كان في تصريحات لصحيفة "كيكر":"أجد أنه من المثير التفكير في نماذج جديدة مثل المباريات الفاصلة بالبطولة".

وعلى جانب آخر عارض أولي هونيس الرئيس السابق لبايرن هذه الفكرة بل ووصفها بالسخيفة ردًا على ما قاله أوليفر كان.

يذكر أن بايرن يحتل حاليًا المركز الأول بجدول الدوري الألماني بـ52 نقطة، مقابل 46 نقطة لصالح بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني.

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