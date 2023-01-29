الدوري الاستثنائي؟ لا .. السوبر هو اللقب الأهم في مسيرة حمدالله

حمدالله قاد الاتحاد للفوز بالسوبر السعودي

Shahid

تألق عبد الرزاق حمدالله وقاد الاتحاد للفوز بكأس السوبر السعودي بعدما أحرز 3 أهداف ثمينة جدًا في المباراتين، هدف ضد النصر وثنائية النهائي أمام الفيحاء.

حمدالله يتواجد في السعودية منذ صيف 2018 وقد تُوج مع النصر بالدوري الاستثنائي والسوبر السعودي مرتين 2019 و2020، لكن دون شك يبقى هذا اللقب مع الاتحاد هو الأهم في مسيرته داخل ملاعب المملكة.

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لماذا لقب السوبر هو أهم الألقاب، بل أهم من الدوري الاستثنائي؟ لعدة أسباب هي:

حمدالله رد على ناديه السابق النصر وخاصة إدارة مسلي آل معمر التي جعلت الجميع يراه مثل "الثمرة الفاسدة" التي تُفسد الفريق! رد بقوة وحسم عليهم وساهم في خروج فريقه السابق من البطولة، إذ سجل أمامهم في مباراة الفوز 3-1.

حمدالله رد كذلك على جميع من شكك في قدراته الفنية وقدرته على تقديم الإضافة للاتحاد عند التعاقد معه، وكذلك على كل الحديث السيئ بحقه بعد نهاية الموسم الماضي وتحميله جزءً كبيرًا من مسؤولية خسارة الدوري في الأمتار الأخيرة، وكذلك بعد مشاركته المتواضعة مع المغرب في كأس العالم، وقد أثبت أنه مازال أفضل مهاجم في الدوري السعودي وأفضل قناص ومستغل للفرص.

الهداف المغربي رد الدين لإدارة الاتحاد وجمهور الفريق الذي وثق به .. كان عند حُسن الظن به وسجل 3 أهداف أهدتهم بطولة ثمينة. أنمار الحائلي راهن على خياره وفاز بالرهان رغم كل الانتقادات التي وجهت له ورغم الأزمة الصعبة التي خاضها النادي بسبب تلك الصفقة.

صاحب الـ32 عامًا قاد الاتحاد للفوز بأول لقب له منذ عام 2018، وأول لقب في تاريخه للسوبر السعودي، وجعل العميد أول من يُحقق اللقب بنظامه الجديد.

حمدالله عادل اليوم عدد أهدافه بالقميص الأصفر والأسود خلال الموسم الماضي، ومن الصدفة أنه بنفس عدد المباريات، إذ سجل 13 هدفًا خلال 15 مباراة في جميع البطولات وهي نفس أرقام موسم 2021-2022 الذي خاضه مع العميد في نصفه الثاني.

هداف السوبر السعودي توج مسيرته الناجحة مع الاتحاد بتلك الثنائية الجميلة في النهائي وهدفه ضد النصر في نصف النهائي ووضع نفسه على رأس المساهمين في اللقب الثمين، بجانب عدد من زملائه أبرزهم أحمد حجازي ومارسيلو جروهي ورومارينيو وبقيادة المدرب نونو سانتو.

الاتحاد سينال دفعة معنوية كبيرة بعد هذا اللقب وهو ما يجعله يعود لسباق الدوري بثقة واستقرار أكبر مما يزيد من فرصه في الفوز.

Shahid