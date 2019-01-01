الدوري الإيطالي 2019-20 | متى يبدأ الموسم؟ وما هو موعد الإعلان عن جدول المباريات؟

لن ينطلق الموسم الجديد من الدوري الإيطالي قبل شهر أغسطس المقبل ولكن الإثارة ستكون حاضرة بمتابعة جدول مبارياته عندما يُعلن عنه قبل انطلاق الموسم

استطاع فريق يوفنتوس كما هي العادة في السنوات الأخيرة حسم لقب الدوري الإيطالي بسهولة برغم أن هذا الموسم ليس الأفضل على الإطلاق للمدرب أليجري قبل رحيله، ولكن يمكن القول بأن قدوم رونالدو سيزيد من تلك الفجوة الموجودة بين السيدة العجوز وبين الأندية الآخرى التي باتت تبحث عن التواجد في دوري أبطال أوروبا أكثر من منافسة يوفنتوس على لقب البطولة التي لا يجاريه فيها أحد قط في الوقت الراهن.

سيحاول فريق نابولي بقيادة المحنك أنشيلوتي الاستفادة من تجربة الموسم الماضي واستغلال خبراته من أجل الانقضاض على يوفنتوس في المرحلة الجديدة لما بعد أليجري، وفي حال تعيين الإنتر لكونتي مدرباً له من المتوقع أن يكون النيراتزوري منافساً ثقيلاً على اللقب بينما يبحث كلا من ميلان وروما عن الاستقرار الإداري حالياً مع حاجة كلا الفريقين إلى مدربين جدد خلفاً للثنائي جاتوزو ورانييري على الترتيب.

في هذا التقرير، سيأخذكم جول في جولة قصيرة للتعرف على موعد بداية الموسم الجديد المُنتظر، ومتى سيُعلن عن جدول المباريات؟ وما هو أكثر من ذلك

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متى سينطلق الدوري الإيطالي لموسم 2019-20؟

سينطلق الموسم الجديد من مسابقة الدوري الإيطالي يوم 24 أغسطس على أن ينتهي يوم 24 مايو من عام 2020، وذلك بدون الثلاثي إيمبولي، فروزينوني وكييفو فيرونا وذلك بعد هبوطهم إلى منافسات السيريا بي، وفي المقابل حسم كلا من الثنائي بيريشيا وليتشي بطاقتي الصعود المباشر إلى الدرجة الأولى مع منافسة ما يقرب من ستة أندية على البطاقة الثالثة وهم بينفينتو، بيسكارا، هيلاس فيرونا، بيروجيا، سيتاديلا وسبيزيا.

كما هي العادة في إيطاليا، ستكون هناك فترة عطلة شتوية تبدأ مع فترة الاحتفال بأعياد الكريسماس يوم 25 ديسمبر على أن تستمر لمدة أسبوعين على أقل تقدير، ليستغل كل اللاعبين تلك الأجازة من أجل قضاء ذلك الوقت مع عائلاتهم والاسترخاء قليلاً من كرة القدم من أجل إكمال الموسم بنفس الهمة والنشاط ومحاولة تقليل فرصة التعرض للإصابات بقدر الإمكان.

ستكون بطولة الموسم المقبل هي النسخة رقم 118 في تاريخ الدوري الإيطالي الذي يملك فيه يوفنتوس الرقم القياسي في عدد مرات الفوز به بواقع 34 لقب وبفارق كبير للغاية عن أقرب منافسيه ميلان الذي توج بالبطولة 18 مرة فقط مثل غريمه الإنتر، ويحل في المركز الثالث فريق جنوى بواقع 9 بطولات دوري، وتورينو رابعاً وفي جعبته 7 ألقاب.

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متى سيُعلن عن جدول مباريات الإيطالي لموسم 2019-20؟

حتى الآن لم يتم الإعلان بعد عن جدول مباريات الموسم الجديد من الدوري الإيطالي والذي سيبدأ في 24 من شهر أغسطس المقبل، ولكن كما هو متوقع سيتم الإفصاح عنه قبل بدايته بفترة قليلة، وسيأمل عشاق كل من نابولي، روما، ميلان والإنتر انتظاره بشغف أكبر بعد تحركات كبيرة في سوق الانتقالات من أجل اكتساب القدرة على مقارعة يوفنتوس ومزاحمته على البطولة لأطول فترة ممكنة.

كما هي العادة، هناك العديد من المباريات التي سينتظرها محبي كرة القدم الإيطالية على أحر من الجمر مثل ديربي ميلانو بين ميلان والإنتر، ديربي روما بين روما ولاتسيو، ديربي تورينو بين يوفنتوس وتورينو، بالإضافة إلى مباريات القمة بين أي من طرفي مدينة ميلانو وجهاً لوجه مع يوفنتوس والتي دائماً ما تتسم بالكثير من الإثارة والندية مهما كانت حالة النيراتزوري أو الروسونيري مؤخراً.