يوفنتوس يفقد رامسي بمواجهة لاتسيو

إصابة عضلية جديدة للنجم الويلزي

يفقد نادي يوفنتوس الإيطالي، لخدمات لاعبه آرون رامسي، خلال المواجهة المرتقبة أمام لاتسيو، بالجولة الخامسة عشر من بطولة الدوري يوم السبت القادم.

رامسي انضم للبيانكونيري بفترة الانتقالات الصيفية الماضية، قادماً من نظيره الإنجليزي أرسنال في صفقة انتقال حر، وغاب أكثر من مرة بسبب الإصابات.

يوفي أصدر بياناً عبر موقعه الرسمي اليوم الخميس، ليؤكد معاناة اللاعب الويلزي من إصابة عضلية جديدة، ستبعده عن اللعب ضد فريق العاصمة.

وأوضح البيان أن رامسي يعاني من حمولة زائدة بفخذه الأيسر، ومن المقرر تقييمه بشكل يومي للوقوف على موعد مشاركته في المباريات مرة أخرى بصورة طبيعية.

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ويزداد بذلك الجدل حول موقف رامسي من العودة مرة أخرى، حيث لم يكشف يوفنتوس في بيانه عن أي موعد محدد لتعافيه بشكل كامل من هذه الإصابة العضلية.

يذكر أن يوفي يلعب أمام لاتسيو، وهو في المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي، بفارق نقطة عن إنتر المتصدر الذي يلعب غداً ضد روما.