الدوري الإيطالي | يوفنتوس يجتاز عقبة فيرونا

يوفي على الصدارة المؤقتة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب يوفنتوس على ضيفه هيلاس فيرونا بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الرابع للدوري الإيطالي.

البداية أتت في الدقيقة 20 بركلة جزاء محتسبة ضد ميريح دميرال مدافع يوفي، إلا أن صامويل دي كارميني سددها في القائم الأيسر.

وفي الدقيقة 31 مرر كريستيانو رونالدو الكرة صوب آرون رامسي ليسجل الويلزي أول الأهداف لأصحاب الأرض.

في الشوط الثاني ومع بدايته تحصل يوفنتوس على ركلة جزاء، تلك التي سجل منها رونالدو الهدف الثاني في الدقيقة 49.

أجرى يوفنتوس تبديلاته بنزول ميرالم بيانيتش بدلاً من رودريجو بنتانكور في الدقيقة 51، ثم سامي خضيرة بدلاً من آرون رامسيفي الدقيقة 61، فيما حاول خوان كوادرادو في الدقيقة 65 إلا أن كرته مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 72 حل جونزالو هيجوايين على حساب باولو ديبالا، فيما شهدت المباراة طرد ماراش كومبولا لاعب فيرونا للإنذار الثاني في الدقيقة 94.

بذلك يتصدر يوفنتوس المسابقة مؤقتاً بـ10 نقاط، فيما يحتل فيرونا المركز الثاني عشر بـ4 نقاط.