ما هو الفريق الذي سيفوز بالدوري الإيطالي؟

عادت الجماهير مُجدداً لمتابعة الدوري الإيطالي بسبب المنافسة الموجودة بين الثلاثي يوفنتوس والإنتر ولاتسيو.. ليصبح التساؤل من سيخطف لقب الدوري الإيطالي؟

يدخل الدوري الإيطالي مُعترقاً جديداً هاماً خلال الفترة القادمة في ظل المنافسة الشرسة بين الثلاثي يوفنتوس والإنتر ولاتسيو، حيثُ نالت الكثير من شغف الجماهير بعدما كان الصراع شبه منعدم في الكالتشيو خلال السنوات الأخيرة التي سيطرت فيها السيدة العجوز على اللقب .

في موسم 2019/2020 تأكد الجميع هبوط مستوى اليوفي عما هو معتاد عليه في ظل فلسفة جديدة قادها المدرب الإيطالي ساري بينما ارتفع مستوى مستوى الإنتر بشكل كبير تحت قيادة كونتي بعد ثورة صفقات تبعها ثوة تكتيكية نقلت الفريق للمنافسة بشكل جيد، أما المفاجأة الأكبر هذا الموسم هو فريق العاصمة الثاني النسور التي نجحت في التواجد بقيادة سيمون إنزاجي في المنافسة حتى الأن رغم عدم وجود الكثير من النجوم والأسماء البراقة المُعتاد عليها.

عودة المنافسة جعلت الكثير من المستثمرين يعيدوا النظر في الدوري الإيطالي بعدما تأكدت معظم الإدارات أن المدير الفني له دور هام في بناء إستراتيجية الفريق فالأسماء اللامعة ليست سبباً كافياً لكي تكون منافساً على الدوري أو بطلاً له، ولنا العديد من التجارب في هذا الشأن أبرزها تجربة نادي ميلان والتي أضرت النادي أكثر مما استفاد بها .

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وأصبح السؤال المطروح حالياً من سيفوز بالدوري الإيطالي في ظل تقارب المستويات بين الثلاث أندية حتى أن تعثراتهم شبه متساوية كل ذلك جعل الجميع ليس لديه تيقن كبير بالبطل رغم أن معظم التوقعات تذهب لصالح نادي يوفنتوس بقيادة كرستيانو رونالدو.

وفي هذا التقرير سنستعرض سوياً مشوار الأندية الثلاثة المتنافسة على اللقب فيما تبقى من الدوري الإيطالي.

نادي يوفنتوس.. فلسفة جديدة وتذبذب غير مُبرر

يعيش نادي يوفنتوس واحدة من أكثر المواسم تذبذباً في الأداء خلال السنوات الأخيرة، ويعود ذلك لفكر الإدارة في تغير إستراتيجيتها من خلال اختيار مدير فني له عقلية هجومية بشكل أكبر وهو غير معتاد في فلسفة النادي المشهور عنه الدفاع الحديدي معتمداً على الهجمات المرتدة.

ساري لديه مشكلة واضحة أمام الجميع هو عدم قدرته على إقناع اللاعبون بطريقة اللعب التي يعتمد عليها بالإضافة إلى صدام ليس له داعي مع كرستيانو رونالدو ثم تجميد بعض اللاعبين دون داعي، فقد السيطرة على غرف خلع الملابس له الكثير من الأضرار التي يمكن ألا تظهر في الوقت الحالي.

رفقاء رونالدو خسروا الكثير من النقاط بلا داعي في مباريات كان يجب أن يحصلوا على النقاط الكامله بها حتى يستغلون عثرات المنافسين لكن لم يحدث ذلك إطلاقاً، لعل المشكلة الكبرى ظهرت للفريق خلال خسارتهم لقب السوبر أمام لاتسيو.

في المقابل الإدارة لا تعطي إهتمام كبير لما يدور محلياً لأن رغبتها الأساسية هي الحصول على لقب دوري أبطال أوروبا وهو الهدف الأهم لكرستيانو في اليوفي، الفريق لديه العديد من المباريات الهامة أبرزها مع نادي الإنتر على ملعب أليانز حيثُ سيكون له أهمية كبيرة في تحديد هوية المتنافسين على اللقب لأن خسارة نقاط بالوقت الحالي يعني الإبتعاد خطوات ليست بالقليلة.

بالإضافة إلى مباراة هامة مع لاتسيو ثم روما فكل هذه المباريات لا يجب على الفريق خسارة أي نقاط بها، أما إذا كانت هناك مقارنة بين جدول مباريات اليوفي والمنافسين سنراه أنه أسهلهم خاصة أن معظم المباريات الهامة على أرض بطل الدوري الإيطالي خلال الموسم الماضي

المباراة الموعد الملعب يوفنتوس - الإنتر السبت 1 مارس 2020،

7 رجب 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أليانز ستاديوم بولونيا - يوفنتوس الأحد 8 مارس 2020،

14 رجب 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية ريناتو دالارا يوفنتوس - ليتشي الجمعة 13 مارس 2020،

19 رجب 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية أليانز ستاديوم جنوى - يوفنتوس السبت 21 مارس 2020،

27 رجب 1441،

19:30 مصر، 20:30 السعودية لويجي فيراريس يوفنتوس - تورينو السبت 4 أبريل 2020،

11 شعبان 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية أليانز ستاديوم ميلان - يوفنتوس السبت 11 أبريل 2020،

18 شعبان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية سان سيرو يوفنتوس - أتلانتا الأحد 19 أبريل 2020،

11 شعبان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية أليانز ستاديوم ساسولو - يوفنتوس الأربعاء 22 أبريل 2020،

14 شعبان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية تريكولوري يوفنتوس - لاتسيو الأحد 26 أبريل 2020،

18 شعبان 1441،

16:00 مصر، 17:00 السعودية أليانز ستاديوم أودينيزي - يوفنتوس السبت1 مايو 2020،

8 رمضان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية فريولي يوفنتوس - سامبدوريا الأحد 10 مايو 2020،

18 رمضان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية أليانز ستاديوم كالياري - يوفنتوس السبت 9 مايو 2020،

16 رمضان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية إس أريناس يوفنتوس - روما الأحد 24 مايو 2020،

1 شوال 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية أليانز ستاديوم

نادي لاتسيو.. مُفاجأة تم التخطيط لها

ما يقدمه نادي لاتسيو ليس من قبيل المُفاجأة بل هو عمل كبير من جانب المدرب الإيطالي سيمون إنزاجي يظهر في كيفية بناء مشروع يمكن أن تظهر نتائجه بعد سنوات فالفريق بدأ من وسط الجدول من خلال إستراتيجية لعب وضعها المدرب تعتمد على طريقة 3/5/2 حتى إتهمه الكثيرين من مشجعي النادي أنه لا يبتكر جديداً بخطته في ظل تطور عالم كرة القدم.

الفريق نجح في التواجد بوسط الجدول دون الهبوط لأسفل من ذلك ثم بدأت الإدارة في التدعيم ببعض اللاعبين الشباب وبعض الصفقات التي يطلبها إنزاجي بنفسه وتطور مستوى الفريق حتى نجح في حصد المركز الرابع بالدوري الإيطالي في الأسابيع الأخيرة، بعد ذلك بدأ الفريق يحصد نجاحاته من خلال الفوز في بعض مباريات الديربي وهو ما كان قليل ما يحدث ثم تطور الأمر بالفوز على يوفنتوس.

النجاح الحقيقي بدأ عندما توج لاتسيو بلقب كأس إيطاليا بل كان النجاح أكبر عندما حصد المركز الثالث، في الوقت الحالي نجح لاتسيو في حصد لقب السوبر بعد الفوز على يوفنتوس في مباراة أكثر من ممتازة.

في الوقت الحالي الفريق أكثر صلابة في مواجهة الضغوط والإعلام والجماهير التي تحلم بلقب لن تنساه طيلة حياتها خاصة من جيل الشباب الذي لم يرى فريقه ينافس من قبل على لقب الكالتشيو.

مباريات الفريق يمكن ألا تكون صعبة لكن موقف كل فريق يواجه النسور سيكون مؤثراً في المباراة ما بين فرق تنافس على الهبوط أو فرق ترغب في التأهل إلى بطولة أوروبية، أما أصعب مباراة ستكون مواجهة يوفنتوس لأنها ستحدد أين ستسير المنافسة؟

المباراة الموعد الملعب لاتسيو - بولونيا 29 فبراير 2020،

6 رجب 1441،

15:00 مصر، 16:00 السعودية الأوليمبيكو أتالانتا - لاتسيو السبت 7 مارس 2020،

13 رجب 1441،

18:00 مصر، 19:00 السعودية أتليتي أزوري لاتسيو - فيورنتينا الأحد 15 مارس 2020،

20 رجب 1441،

12:30 مصر، 13:30 السعودية الأوليمبيكو تورينو - لاتسيو السبت 21 مارس 2020،

26 رجب 1441،

15:00 مصر، 16:0 السعودية تورينو الأوليمبي لاتسيو - ميلان الأحد 5 أبريل 2020،

6 شعبان 1441،

20:45 مصر، 21:45 السعودية الأوليمبيكو ليتشي - لاتسيو السبت 11 أبريل 2020،

12 شعبان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية فيا ديل ماري لاتسيو - ساسولو السبت 19 أبريل 2020،

20 شعبان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية الأوليمبيكو أودينيزي - لاتسيو الأربعاء 22 أبريل 2020،

23 شعبان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية فريولي يوفنتوس - لاتسيو الأحد 26 أبريل 2020،

27 شعبان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية أليانز ستاديوم لاتسيو - كالياري السبت 3 مايو 2020،

6 رمضان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية الأوليمبيكو هيلاس فيرونا - لاتسيو الأحد 10 مايو 2020،

13 رمضان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية أنتونيو بينتجودي لاتسيو - بريشيا الأحد 17 مايو 2020،

20 رمضان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية الأوليمبيكو نابولي - لاتسيو الأحد 24 مايو 2020،

27 رمضان 1441،

14:00 مصر، 15:00 السعودية سان باولو

نادي الإنتر.. ثورة كونتي على لقب الدوري الإيطالي

نجح كونتي في أن يُظهر تأثيره بشكل سريع على الفريق من خلال النتائج ثم الأداء، نادي الإنتر لم يكن أكثر المتفائلين قبل بداية الموسم يعتقد أنه سينافس بشراسة على اللقب بهذا الشكل بل كان أقصى طموح لجماهيره هو التواجد في المربع الذهبي على أن يتطور مستوى الفريق في الموسم التالي.

كونتي رفع حدود الأحلام في تحقيق لقب الكالتشيو الذي لم يصبح صعباً في ظل تقارب المستويات بين الأندية الثلاثة، تبقى فقط كيفية استغلال النتائج السلبية للمنافسين بالإضافة إلى عدم تضيع النقاط بلا داعي خلال المباريات السهلة.

الإنتر كان قد تعرض لبعض النتائج السلبية بسبب الإصابات التي لحقت بقائمة الفريق لكن مع عودة معظمهم خلال النصف الثاني من الموسم أعطى للفريق قوة كبيرة على رأس العائدين أليكسيس سانشيز بالإضافة إلى الصفقة الاهم في الميركاتو الشتوي النجم الدنماركي إيريكسن القادم من نادي توتنهام الإنجليزي.

يعتبر فريق كونتي هو ما يمتلك أصعب مباريات فيما تبقى من الموسم فهو لديه موعد مع يوفنتوس ولاتسيو بالإضافة إلى أتلانتا ونابولي العديد من المباريات التي قد تبعده عن المنافسة كثيراً لذلك سيتعين على لوكاكو وأصدقائه المرور من الطريق الصعب لتحقيق آمال الجماهير.