الدوري الإيطالي يؤبن مارادونا بتذكر رقصته الأشهر قبل المباريات

خطوات مميزة لتأبين الأسطورة..

أعلنت رابطة الدوري الإيطالي عن إجراءات لتأبين الأسطورة دييجو آرماندو مارادونا في الجولة التاسعة من السيري آ، والتي تنطلق اليوم السبت.

مارادونا لفظ أنفاسه الأخيرة يوم الأربعاء الماضي على إثر أزمة قلبية، وقد كان أحد أهم وأبرز نجوم الكالتشيو عبر التاريخ عندما مثّل نابولي.

تمكن الأرجنتيني من تحقيق لقب الدوري الإيطالي في مناسبتين مع نابولي، ويدين له النادي الجنوبي بالكثير باعتباره من جلب المجد الأوروبي أيضًا لهم عام 1989 بتحقيق كأس الاتحاد الأوروبي.

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وبحسب المُعلن من رابطة الكالتشيو، فإن الرقصة الشهيرة لمارادونا عام 1989 سيتم بثها عبر شاشات الملاعب المختلفة أثناء الإحماءات قبل مباريات الجولة التاسعة.

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هذا إلى جانب دقيقة صمت قبل كل مباراة ستعرض خلالها صورة مارادونا مع عبارة "وداعًا دييجو" وشعار الكالتشيو، مع ارتداء شارات سوداء على الذراع الأيسر لجميع اللاعبين.

ليس هذا فحسب، بل إنه ومع الدقيقة العاشرة من كل مباراة في الأسبوع التاسع سيتم عرض صورة مارادونا مرة أخرى على شاشات الملاعب لتكريمه بصورة نهائية تستمر لمدة دقيقة واحدة.

من جهة أخرى، أكد لويجي دي ماجيستيريس، عمدة نابولي، أن ملعب سان باولو سيتم تغيير اسمه الأسبوع المقبل ليصبح ملعب دييجو آرماندو مارادونا.

وبحسب دي ماجيستيريس فإن الاسم الجديد المقترح سيكون سان باولو مارادونا، على أن يتم اعتماده بصورة رسمية الأسبوع المقبل.

الجدير بالذكر أن القانون في إيطاليا يرفض وضع اسم الأحياء على الملاعب، لذلك لم يُسمى سان باولو بمارادونا طيلة فترة حياة الأسطورة الأرجنتينية.