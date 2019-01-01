الدوري الإيطالي| نابولي يسحق إنتر برباعية ويهدد سباقه الأوروبي

صراع دوري أبطال أوروبا يزداد اشتعالاً في الكالتشيو..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

سحق نابولي ضيفه إنتر ميلان بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السابع والثلاثين للدوري الإيطالي.

تقدم لاعب الوسط البولندي بيوتر زيلينسكي في الدقيقة 16 من تسديدة قوية للغاية، بعد تمريرة من فابيان رويز.

وفي الدقيقة 46 حل ماورو إيكاردي مهاجم إنتر بدلاً من ماتيو بوليتانو، ثم ماتياس فيتشينو بدلاً من روبرتو جاليارديني في الدقيقة 58.

وفي الدقيقة 61 أضاف البلجيكي دريس ميرتينز ثاني الأهداف بعد تمريرة حاسمة من الإسباني خوسيه كاييخون.

وفي الدقيقة 71 سجل فابيان رويز ثالث الأهداف بعد تمريرة من الظهير الفرنسي كيفن مالكوي، فيما ترك لورنزو إنسيني موقعه في الدقيقة 76 لصالح المهاجم البولندي أركاديوش ميليك.

وفي الدقيقة 78 عاد رويز مسجلاً الهدف الرابع لفريقه والهدف الشخصي الثاني له بعد تمريرة حاسمة من ميرتينز.

وفي الدقيقة 79 حل أنتونيو كاندريفا بديلاً لإيفان بيريسيتش، فيما حل أمين يونس بدلاً من ميرتينز على الناحية الأخرى في الدقيقة 80.

وفي الدقيقة 81 سجل ماورو إيكاردي هدف النيراتزوري الوحيد من ركلة جزاء، ليرفع الفريق الجنوبي رصيده إلى 79 نقطة في المركز الثاني المحسوم، فيما تجمد رصيد الأفاعي عند 66 نقطة في المركز الرابع، بفارق المواجهات المباشرة عن أتالانتا الثالث، وبفارق نقطة عن ميلان الخامس.

وتقام الجولة الأخيرة يوم الأحد المقبل الموافق 26 مايو، حيث يلتقي أتالانتا مع ساسولو، فيما يحل إمبولي ضيفاً على إنتر، بينما يخرج ميلان لملاقاة سبال.