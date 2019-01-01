الدوري الإيطالي | نابولي يتعادل مع تورينو وإصابة خطيرة لهيساي

الجنوبي في المركز الرابع..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل نابولي مع مضيفه تورينو سلبياً بلا أهداف ضمن منافسات الأسبوع السابع للدوري الإيطالي.

أولى المحاولات الخطرة أتت في الدقيقة 28 بتسديدة من دريس ميرتينز مرت بجوار القائم.

وفي الدقيقة 34 خرج السيد هيساي ظهير نابولي مصاباً ليحل فوزي غلام بدلاً منه، وتبدو إصابته خطيرة.

في الدقيقة 52 سجل تورينو هدفاً بتوقيه أندريا بيلوتي ألغي بداعي التسلل، كما طالب الفريق بركلة جزاء لصالح أرماندو إيتزو في الدقيقة 56 رفض الحكم احتسابها.

وفي الدقيقة 74 أهدر كريستيان أنسالدي فرصة آخرى برأسية مرت فوق العارضة، ليخيم التعادل على المباراة.

بذلك يحتل نابولي المركز الرابع بـ13 نقطة، فيما يأتي تورينو تاسعاً بـ10 نقاط.