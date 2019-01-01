الدوري الإيطالي| كالياري يسقط إنتر ميلان ويهدد مركزه الثالث

ميلان يستعد للانقضاض حال فوزه على ساسولو..

سقط إنتر ميلان على يد كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع السادس والعشرين للدوري الإيطالي.

بدأ كالياري بتشكيل مكون من: كرانيو - سرنا - سيبيتيلي بيساكاني - بيليجريني - فاراجو - سيجاريني - إيونيتا - باريلا - جواو بيدرو - بافوليتي

فيما دفع النيراتزوري بكل من: هاندانوفيتش - دامبروزيو - دي فري - سكرينيار - أسامواه - فيتشينو - بروزوفيتش - بوليتانو - ناينجولان - بيريسيتش - لوتارو

البداية أتت في الدقيقة 31 برأسية رائعة من لوكا سيبيتيلي قابل بها ركلة حرة من لوكا سيجاريني، ليسجل أول الأهداف لكالياري.

وفي الدقيقة 33 منع سمير هاندانوفيتش ثاني الأهداف بتصدي رائع لرأسية باولو فاراجو، قبل نجاح لوتارو مارتينيز في التعادل ليحول عرضية راديا ناينجولان إلى هدف.

وفي الدقيقة 43 نجح كالياري في التسجيل مجدداً بتسديدة رائعة من ليوناردو بافوليتي، ليقتنص هدف الفوز.

وفي الدقيقة 92 تحصل نيكولو باريلا على ركلة جزاء ولكنه أطاح بها فوق العارضة، لينتهي اللقاء بفوز فريقه.

بذلك يتجمد رصيد إنتر عند 47 نقطة ليصبح مركزه الثالث مهدداً حال فوز ميلان على ساسولو، فيما رفع كالياري رصيده إلى 27 نقطة في المركز الرابع عشر.