الدوري الإيطالي| روما يحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه كييفو بثلاثية

فريق العاصمة الإيطالية روما يحقق فوزًا كبيرًا على مضيفه كييفو فيرونا بثلاثية

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق روما فوزًا كبيرًا على مضيفه كييفو فيرونا بثلاثية مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت على ملعب مارك أنتونيو بينتجودي في إطار مباريات الأسبوع الثالث والعشرين من الدوري الإيطالي (الكالتشيو).

افتتح اللاعب الإيطالي ستيفان شعراوي أهداف المباراة في الدقيقة التاسعة من عُمر الشوط الأول، قبل أن يضاعف اللاعب البوسني إدين دجيكو النتيجة في الدقيقة الثامنة عشر من عُمر المباراة.

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في الشوط الثاني أضاف اللاعب ألكسندر كولاروف الهدف الثالث للذئاب في الدقيقة الحادية والخمسين من عُمر المباراة.

بهذه النتيجة احتل روما المركز الرابع في جدول ترتيب فرق الكالتشيو برصيد 38 نقطة، متفوقًا على أقرب مطارديه وجاره اللدود لاتسيو بفارق الأهداف.

بينما تجمد رصيد فريق كييفو فيرونا عند تسع نقاط في المركز العشرين في جدول ترتيب فرق الكالتشيو.