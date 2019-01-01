رسمياً .. سامبدوريا يعلن التعاقد مع رانييري

يستعد لملاقاة فريقه السابق الأسبوع القادم

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر



أعلن نادي سامبدوريا الإيطالي، اليوم السبت، عن تعيين كلاوديو رانييري مدرباً للفريق بشكل رسمي حتى يونيو 2021.

توقيع رانييري جاء بعد سلسلة من المفاوضات خلال الأيام القليلة الماضية، أدت لعودة المدرب المخضرم مرة أخرى لمجال التدريب.

ويأتي تعاقد سامبدوريا مع صاحب الـ68 عاماً، بعد إقالة إيزبيو دي فرانشيسكو، الذي تلقى 6 هزائم في 7 مباريات بالدوري الإيطالي.

ووافق رانييري على التوقيع مع فريقه الجديد لمدة عامين، مع إمكانية فسخ التعاقد في حالة الهبوط لدوري الدرجة الثانية.

مدرب ليستر سيتي وروما السابق لم يكن الخيار الأول لسامبدوريا، حيث جاءت الخطوة بعد فشل المفاوضات مع جينارو جاتوزو وستيفانو بيولي.

ومن المقرر أن يخوض رانييري أولى مبارياته مع سامبدوريا أمام روما يوم 20 أكتوبر الجاري ببطولة الدوري.

يذكر أن المدرب المخضرم خاض 393 مباراة بالدوري الإيطالي، فاز خلالهم في 169 وتعادل وهُزم في 98.