بارما يحاول الإسراع في حسم صفقة بالوتيلي

وسط منافسة قوية مع بولونيا

أصبح نادي بارما الإيطالي، قريباً من التعاقد مع ماريو بالوتيلي في صفقة انتقال حر هذا الصيف.

بالوتيلي قضى النصف الثاني من الموسم الماضي مع مارسيليا، ولكن يبدو أنه لا يريد الاستمرار في الدوري الفرنسي.

تقارير صحفية أكدت أن بارما يخوض مفاوضات مكثفة مع اللاعب، من أجل التوصل لاتفاق على ضمه هذا الصيف.

ويأتي ذلك وسط منافسة قوية من نادي بولونيا الصاعد حديثاً لدوري الدرجة الأولى الإيطالية.

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وهو ما يدفع بارما لعرض راتب سنوي قيمته حوالي 2 مليون يورو لإقناع بالوتيلي بالانضمام لصفوفه.

حدث في مثل هذا اليوم 1986 بملعب الأزتيكا.. مارادونا يحمل كأس العالم بعد فوز منتخب الأرجنتين على ألمانيا في نهائي المونديال 🏆 pic.twitter.com/1xbRMSAqDK — جول العربي - Goal (@GoalAR) June 29, 2019

يذكر أن صاحب الـ28 عاماً سجل 8 أهداف في 25 مباراة لعبها بالدوري الفرنسي الموسم الماضي.