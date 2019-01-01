الدوري الإيطالي| الفيديو ينقذ رانييري ويمنحه الانتصار الأول مع روما

روما يحقق فوزًا صعبًا على ضيفه إمبولي بقدوم مدربه الجديد كلاوديو رانييري

فيسبوك تويتر محمد عماد

حقق فريق روما فوزًا صعبًا على ضيفه إمبولي بثنائية مقابل هدف، وذلك في المباراة التي استضافها ملعب الأولمبيكو في إطار مباريات الأسبوع السابع والعشرين من الكالتشيو.

المباراة كانت هي الأولى لروما مع مدربها المخضرم كلاوديو رانييري، والتي شهدت تقدمًا مبكرًا لأصحاب الأرض عن طريق اللاعب ستيفان الشعراوي في الدقيقة التاسعة.

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عادل إمبولي النتيجة بهدف عن طريق النيران الصديقة، بعد أن أحرز لاعب روما خوان خيسوس هدف بمرماه في الدقيقة الثانية عشر.

في الدقيقة الثالثة والثلاثين تقدم فريق الذئاب مرة أخرى بهدف اللاعب باتريك ستشيك، لينتهي الشوط الأول بتقدم أصحاب الأرض بهدفين مقابل لا شيء.

استمرت النتيجة في الشوط الثاني تشير إلى تقدم فريق الذئاب، حتى أحرز إمبولي هدف التعادل في الدقائق الأخيرة، ولكن تقنية التحكيم بالفيديو ألغت الهدف، ليحقق رانييري انتصاره الأول مع روما.

بهذه النتيجة رفع فريق روما رصيده إلى 47 نقطة ليحتل المركز الخامس في جدول ترتيب فرق الكالتشيو.