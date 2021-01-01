الدوري الإيطالي | إنتر يعزز صدارته بفوز صعب على أتالانتا

إنتر يواصل السير بخطوات ثابتة

حقق إنتر فوزًا صعبًا على حساب ضيفه أتالانتا بهدف مقابل لا شيء في المباراة التي جمعت بينهما في ختام منافسات الجولة السادسة والعشرين من الدوري الإيطالي.

إنتر دخل المباراة تحت ضغط كبير بعد انتصار ميلان على هيلاس فيرونا وفوز يوفنتوس على لاتسيو، ليكون مطالبًا بالانتصار هو الآخر للحفاظ على الفارق مع الملاحقين.

المباراة بدأت أمام خصم عنيد كأتالانتا الذي نجح في لعب مباراة متكافئة أمام إنتر وكان أكثر منه خطورة في بعض الأحيان سواء على مستوى الشوط الأول أو الثاني.

الشوط الأول شهد محاولات قليلة على مرمى كلا الفريقين، حيث وصل إنتر من خلال انفراد لروميلو لوكاكو بينما صنع أتالانتا الخطورة من ضربتي رأس في نهاية الشوط.

وعلى ذلك انتهى النصف الأول من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف بكثير من التكتيك والتعقيد بين كلا المدربين وقليل من الفرص التي وصلت إلى مرمى كلا الحارسين.

وفي الشوط الثاني كان إنتر أكثر نجاعة في بحثه عن هدف الفوز وتحقيق النقاط الكاملة للمباراة، حيث لم يكن هناك أي مفر للفشل في تحقيقها تحت أي ظروف أو أعذار.

9 دقائق فقط من شوط المباراة الثاني كانت كافية ليمنح ميلان شكرينيار هدف التقدم من كرة ركنية طائشة اصطدمت بزميله باستوني قبل أن تصل إليه ليضعها في الشباك.

المحاولات من كلا الجانبين تواصلت خاصة مع اعتياد إنتر السقوط في فخ التعادل بمثل هذه السيناريوهات، ولكن رجال كونتي نجحوا في الإفلات من الفخ، وخرجوا من المباراة بالـ 3 نقاط.

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وبهذا الفوز رفع النيراتزوري رصيده من النقاط إلى النقطة رقم 62 في صدارة الترتيب، وبفارق 6 نقاط كاملة عن الملاحق المباشر والجار اللدود ميلان، وبفارق 7 نقاط عن صاحب المركز الثالث وحامل اللقب يوفنتوس.