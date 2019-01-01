الدوري الإيطالي| إنتر يحكم قبضته على المركز الثالث بالفوز على فروسينوني

الأفاعي في المركز الثالث بفارق 5 نقاط عن ميلان..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب إنتر ميلان على مضيفه فروسينوني بثلاثة أهداف دون رد ضمن منافسات الأسبوع 32 للدوري الإيطالي.

تقدم راديا ناينجولان للنيراتزوري في الدقيقة 14 بعد تمريرة من دانيلو دامبروزيو.

وفي الدقيقة 44 تحصل "الأفاعي" على ركلة جزاء سجل منها الكرواتي إيفان بيريسيتش ثاني الأهداف، لينهي الشوط الأول متقدماً 2-0.

وفي الدقيقة 61 قلص فرانشيسكو كاساتا الفارق لصالح فروسينوني بعد تمريرة دانييل كيوفاني.

وفي الدقيقة 70 حل كيتا بالدي على حساب بيريسيتش، ثم روبرتو جاليارديني بدلاً من بورخا فاليرو في الدقيقة 74.

أخيراً أتى جواو ماريو على حساب ماتيو بوليتانو في الدقيقة 89، قبل أن يسجل ماتياس فيتشينو هدف الحسم في الدقيقة 93 بعد تمريرة من العائد ماورو إيكاردي.

بذلك يحكم إنتر قبضته على المركز الثالث بـ60 نقطة، بفارق 5 نقاط عن ميلان الرابع، فيما يحتل فروسينوني المركز التاسع عشر بـ23 نقطة.