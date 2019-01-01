الدوري الإيطالي | إنتر على الصدارة بالفوز على كالياري

النيراتزوري والفوز الثاني هذا الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب إنتر ميلان على مضيفه كالياري بهدفين مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع الثاني للدوري الإيطالي.

بدأ إنتر بتشكيل مكون من: هاندانوفيتش – دامبروزيو – رانوكيا – شكرينيار – كاندريفا – فيتشينو – بروزوفيتش – سينسي – أسامواه – لوكاكو – مارتينيز

فيما دفع كالياري بكل من: أولسن – بيساكاني – سيبيتيلي – كلافان – نانديز – روج – ناينجولان – إيونيتا – بيليجريني – سيري – جواو بيدرو

البداية أتت في الدقيقة 25 بتمريرة رائعة من ستيفانو سينسي وإنهاء من لوتارو مارتينيز ليمنح إنتر الهدف الأول، الذي عاد لتقنية الفيديو لتؤكده.

وفي الدقيقة 41 سدد جواو بيدرو كرة خطيرة مرت بجوار القائم، لينتهي الشوط الأول بتقدم النيراتزوري.

وفي الدقيقة 50 أرسل ناهيتان نانديز كرة رائعة صوب جواو بيدرو الذي ارتقى وأودعها بالرأس في شباك إنتر مدركاً التعادل.

كاد سينسي أن يسترد التقدم في الدقيقة 61 بتسديدة قوية اصطدمت بالعارضة، ليجري أنتونيو كونتي تبديله الأول في الدقيقة 69 بنزول نيكولو باريلا بدلاً من ماتياس فيتشينو.

وفي الدقيقة 72 سجل روميلو لوكاكو ثاني الأهداف من ركلة جزاء، بعد تدخل عنيف من فابيو بيساكاني داخل المنطقة.

وفي الدقيقة 77 حل ماتيو بوليتانو بدلاً من مارتينيز، تلاه دييجو جودين على حساب كاندريفا في الدقيقة 79.

بذلك يواصل إنتر ملاصقته ليوفنتوس برصيد 6 نقاط، إذ يحتل الأفاعي الصدارة في الوقت الحالي بفارق الأهداف أيضاً، فيما يحتل كالياري المركز الثامن عشر بلا نقاط.