الدوري الإنجليزي | استمرار بداية تشيلسي المحبطة بالتعادل مع ليستر

ماونت يتقدم ونديدي يتعادل..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تعادل ليستر سيتي مع مضيفه تشيلسي بهدف لمثله على ملعب ستامفورد بريدح ضمن منافسات الأسبوع الثاني للبريميرليج.

بدأ البلوز بتشكيل مكون من: كيبا – أزبيليكويتا – كريستنسن – زوما – إيمرسون – كانتي – جورجينيو – بيدرو – ماونت – بيوليسيتش - جيرو

فيما دفع ليستر بكل من: شمايكل – بيريرا – إيفانز – سويونكو – فوكس – نديدي – بيريز – تيليمانس – شودوري – ماديسون - فاردي

البداية أتت من بيدرو في الدقيقة الثانية بتسديدة مرت بجوار القائم، وفي الدقيقة 7 نجح الواعد ميسون ماونت بالتسجيل من متابعة ليضع تشيلسي في المقدمة.

وفي الدقيقة 22 كاد ماونت أن يضيف الثاني لولا تصدي كاسبر شمايكل، وفي الدقيقة 27 حاول نجولو كانتي ولكن أبعد الدفاع تسديدته إلى ركنية.

وفي الدقيقة 61 أجرى فرانك لامبارد مدرب تشيلسي أول تبديلاته بإشراك تامي أبراهام على حساب أوليفييه جيرو، في فترة شهدت سيطرة لليستر دون خطورة حقيقية.

وفي الدقيقة 67 أرسل جيمس ماديسون تمريرة إلى ويلفريد نديدي الذي حولها بالرأس إلى شباك البلوز ليسترد التعادل.

وفي الدقيقة 71 اختتم البلوز التبديلات بنزول ويليان وماتيو كوفاسيتش على حساب كريستيان بوليسيتش وجورجينيو.

وفي الدقيقة 73 أطلق جيمس ماديسون تسديدة مرت فوق العارضة، فيما حاول جيمي فاردي في الدقيقة 77 لتمر كرته بجوار القائم.

وفي الدقيقة 80 حل مارك ألبرايتون جناح ليستر على حساب أيوزي بيريز، فيما تصدى كيبا لآخر المحاولات الخطرة من يوري تيليمانس.

بذلك يحتل البلوز المركز الخامس عشر بنقطة واحدة، فيما يحتل ليستر المركز الحادي عشر بنقطتين.