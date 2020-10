الدوري الإنجليزي يعلن أسماء المرشحين لجائزة لاعب الشهر

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي ، اليوم، الجمعة، عن أسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر.

الجائزة ستكون هي الأولى للموسم الجديد، بعد خوض 3 جولات من المسابقة حتى الآن قبل بداية الجولة الرابعة، غداً السبت.

باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد جاء ضمن المرشحين، بعد تسجيله 3 أهداف ومساهمته في فوز فريقه بمباراتين.

وأما دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون جاء من أبرز المرشحين بعد تسجيله 5 أهداف، ليتنافس مع زميله الجديد الكولومبي خاميس رودريجيز.

