الدوري الإنجليزي يعلن أسماء المرشحين لجائزة لاعب الشهر

بغياب محمد صلاح والعديد من النجوم المميزين

أعلنت اللجنة المنظمة للدوري الإنجليزي ، اليوم، الجمعة، عن أسماء المرشحين للحصول على جائزة أفضل لاعب لشهر سبتمبر.

الجائزة ستكون هي الأولى للموسم الجديد، بعد خوض 3 جولات من المسابقة حتى الآن قبل بداية الجولة الرابعة، غداً السبت.

باتريك بامفورد مهاجم ليدز يونايتد جاء ضمن المرشحين، بعد تسجيله 3 أهداف ومساهمته في فوز فريقه بمباراتين.

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وأما دومينيك كالفيرت ليوين مهاجم إيفرتون جاء من أبرز المرشحين بعد تسجيله 5 أهداف، ليتنافس مع زميله الجديد الكولومبي خاميس رودريجيز.

ومن ليستر سيتي يتواجد الهداف جيمي فاردي الذي سجل 5 أهداف مع الثعالب، وزميله تيموثي كاستانيي، بالإضافة لهاري كين مهاجم توتنهام.

وينضم أيضاً للقائمة النجم السنغالي ساديو ماني من ليفربول ، وطارق لامبتي ظهير برايتون المتألق، والذي قدم مستويات مبهرة جعلت بايرن ميونخ يهتم بالتعاقد معه.

ويغيب بذلك العديد من النجوم المميزين عن قائمة الترشيحات، وأبرزهم كيفين دي بروينه، محمد صلاح، بيير أوباميانج وروبيرتو فيرمينو.