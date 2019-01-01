هولدينج: أرسنال لا يمر بمرحلة كارثية

وسط التكهنات حول رحيل إيمري

يرى روب هولدينج مدافع نادي أرسنال الإنجليزي، أن الفريق لا يمر بمرحلة كارثية خلال الموسم الحالي.

أرسنال لعب 5 مباريات متتالية بجميع البطولات بدون أي انتصار، وتلقى خسارة موجعة من ليستر سيتي 2/0 قبل فترة التوقف الدولي.

النتائج رفعت حدة الجدل حول مصير المدرب أوناي إيمري، واقتراب مشروعه من الفشل مع الفريق اللندني.

هولدينج قال عن تلك الأزمة:"كل ما نحتاجه هو تحقيق انتصارين متتاليين وبعدها ستعود الثقة للفريق مرة أخرى".

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وأضاف:"يجب علينا الحفاظ على حالة الهدوء والإيجابية التي نعيشها في التدريبات، نحن في المركز السادس ولا نبعد بأميال عن الأربعة الكبار".

وتابع:"أمامنا مرحلة صعبة خلال فترة أعياد الميلاد وسنلعب وقتها 3 مباريات في الأسبوع، نبتعد بـ8 نقاط عن المركز الرابع وتحقيق 3 انتصارات سيجعلنا أقرب، لذلك لا أعتقد أننا نمر بفترة كارثية.

يذكر أن أرسنال يلعب السبت القادم ضد ساوثامبتون بالدوري الإنجليزي، وهو في أشد الحاجة للفوز لتحسين مركزه بالبطولة.