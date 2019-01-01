الدوري الإنجليزي| هاتريك سترلينج يقود مانشستر سيتي للاستمرار على الصدارة

فوز مهم لمانشستر سيتي في الأمتار الأخيرة من المسابقة..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

تغلب مانشستر سيتي على ضيفه واتفورد بثلاثة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات الأسبوع 30 للبريميرليج.

سيطر مانشستر سيتي على مجريات المباراة، وفشل واتفورد في التسديد عليه طوال الشوط الأول، حيث ضاعت رأسية ديفيد سيلفا في الدقيقة 8 بجوار القائم، ثم ارتطمت كرة أولكساندر زينشنكو بالدفاع في الدقيقة 22.

وفي الدقيقة 29 أرسل برناردو سيلفا كرة خطيرة باتجاه سيرجيو أجويرو الذي لعبها بالرأس بجوار القائم، وأخيراً مرت تسديدة رياض محرز بجوار القائم في الدقيقة 45+1 لينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الدقيقة 46 بدأ رحيم سترلينج الهاتريك بأول الأهداف، ثم استمر به في الدقيقة 51 بعد تمريرة حاسمة من رياض محرز، وأخيراَ في الدقيقة 59 نجح في اختتامه بالثالث.

وفي الدقيقة 64 ترك سترلينج موقعه لمصلحة ليروي ساني، فيما حل جيرارد ديلوفيو وتروي ديني على حساب كيكو وإيزاك ساكسيس.

وفي الدقيقة 66 مرر ديني كرة حاسمة لديلوفيو الذي نجح في تسجيل هدف واتفورد الوحيد.

بذلك يستمر مانشستر سيتي على صدارة البريميرليج بـ74 نقطة، بفارق 4 نقاط عن ليفربول أقرب ملاحقيه الذي لم يلعب مباراته بتلك الجولة بعد.