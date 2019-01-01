مدرب حراس ليفربول يكشف آخر تطورات إصابة أليسون

الحارس البرازيلي عاد لساحة التدريبات مرة أخرى

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

كشف جون أتشيربيرج مدرب حراس المرمى بنادي ليفربول الإنجليزي، عن آخر تطورات إصابة البرازيلي أليسون بيكر.

أليسون تعرض للإصابة في مواجهة نورويتش بالجولة الأولى من الدوري الإنجليزي، ليحل أدريان بدلأ منه بعرين الريدز.

وقال أتشيربيرج عن موقف اللاعب الحالي:"لقد تواجد بساحة التدريب الأيام الأخيرة للقيام ببعض التمارين الخفيفة".

وأضاف:"يقوم حالياً بتمرير الكرة والتقاطها، يواصل تقدمه من أجل التعافي والجاهزية بشكل كامل في أقرب وقت ممكن".

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وتابع:"نحتاج لمنحه الوقت الكافي وعدم المجازفة حتى لا تعود الإصابة من جديد وتتفاقم".

وتشير تصريحات مدرب حراس ليفربول لاستمرار غيابه هذا الشهر، وعدم لحاقه بمواجهة نيوكاسل يوم السبت القادم بالدوري الإنجليزي.