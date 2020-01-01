الدوري الإنجليزي | مانشستر سيتي يتجاوز نيوكاسل بهدفين
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حسم مانشستر سيتي مواجهته أمام نيوكاسل يونايتد بهدفين مقابل لا شيء ضمن منافسات الجولة الخامسة عشر من الدوري الإنجليزي الممتاز ليواصل نتائجه الإيجابية.
المباراة أقيمت في ليلة ماطرة على ملعب الاتحاد ودخلها رجال المدرب بيب جوارديولا بحثًا عن فوز يجعلهم يقتربون أكثر من مراكز المقدمة بعد انطلاقة سيئة للموسم.
الدقيقة الرابعة عشر كانت موعد افتتاح التسجيل لصالح مانشستر سيتي بأقدام جوندوان بصناعة مميزة من النجم الإنجليزي رحيم ستيرلينج.