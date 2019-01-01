مارسيليا يعلن رحيل ماريو بالوتيلي
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بقلم علي سمير تابعوه على تويتر
أعلن نادي أوليمبيك مارسيليا الفرنسي، عن رحيل مهاجم الفريق ماريو بالوتيلي عقب نهاية عقده.
بالوتيلي انضم لمارسيليا في يناير الماضي لمدة 6 أشهر قادماً من نظيره نيس.
ورغم تألق الإيطالي مع الفريق الفرنسي، إلا أنه قرر الرحيل من أجل خوض رحلة جديدة الموسم القادم.
𝑩𝒐𝒔𝒔 tings ⚪️🔵 pic.twitter.com/Ok13oISNf1— Olympique Marseille (@OM_English) July 10, 2019
وقال جاك هنري إيراود رئيس مارسيليا عن رحيل صاحب الـ28 عاماً:"مركز المهاجم الصريح بحاجة للتدعيم الآن بعد انتهاء رحلة بالوتيلي مع الفريق".
وتزداد التكهنات بذلك حول مستقبل المهاجم الإيطالي، وسط أنباء حول عودته لبلاده أو الانتقال لوست هام للعمل مع مدربه السابق مانويل بيلجريني.
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يذكر أن بالوتيلي نجح في تسجيل 8 أهداف في 15 مباراة مع مارسيليا بالدوري الفرنسي.