ماني: لا أمانع حرمان ليفربول من الدوري الإنجليزي

حياة الملايين أهم بالنسبة للدولي السنغالي

كشف ساديو ماني مهاجم نادي ليفربول، عن عدم ممانعته لفكرة حرمان فريقه من الدوري الإنجليزي، بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا في العالم.

ليفربول يتصدر البريميرليج بفارق 25 نقطة كاملة عن أقرب منافسيه مانشستر سيتي، ليصبح على بعد خطوات قليلة من تحقيق اللقب الغائب منذ 30 سنة.

وكما لا تأتي الرياح بما تشتهي السفن، توقف النشاط بالكامل بعد انتشار كورونا، لترتفع التكهنات حول إلغاء الموسم في حالة عدم عودة الحياة لصورتها الطبيعية خلال الأسابيع المقبلة.

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ماني قال عن رأيه في هذه القضية:"أريد الفوز بالمباريات وتحقيق البطولات، فهذا ما أحبه، ولكني أتفهم ما يمكن حدوثه في الوضع الحالي".

وأضاف:"الأمر ليس سهلاً على ليفربول، بل هناك خطر حقيقي على أرواح الملايين بكل أنحاء العالم، وكل من فقدوا أفراد عائلاتهم بسبب هذا الفيروس".

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وتابع:"تحقيق البطولة حلم شخصي بالنسبة لي، ولكني مستعد للتخلي عنه لو لزم الأمر ذلك والمحاولة مرة أخرى العام القادم لأنها سنة الحياة".

يذكر أن ماني قدم مستويات مميزة مع ليفربول هذا الموسم، حيث سجل 14 هدفاً وصنع 7 في 26 مباراة بالدوري.