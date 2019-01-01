كلوب يكشف عن الصفة الأهم لأي صفقة جديدة لليفربول

بعد صيف هاديء تماماً للريدز

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أكد يورجن كلوب مدرب ليفربول، أنه يستهدف نوعية معينة من اللاعبين، خلال إجراء أي تعاقدات جديدة مع النادي الإنجليزي.

فترة كلوب مع ليفروب شهدت قدوم العناصر المميزة حتى الآن، أبرزها محمد صلاح، فيرجيل فان دايك، فابينيو والحارس أليسون بيكر.

المدرب الألماني أكد أنه لا يتعاقد مع أي لاعب، قبل التأكد من إمكانية وصوله لأعلى مستوى ممكن مع الفريق.

وقال كلوب في تصريحات صحفية:"هناك طريقتين للتطور في كرة القدم، الأولى تدريب اللاعبين والثانية التعاقدات وضم صفقات جديدة".

وأضاف:"نحرص دائماً على ضم لاعبين كبار بالفعل، أو من يمتلكون القدرة على الوصول لهذه المكانة لتقديم الإضافة بنادي مثل ليفربول".

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وتابع:"هذا ما نحاول فعله بالوقت الحالي وأعتقد أننا نجحنا، قمنا بضم لاعبين مميزين، كما ارتفعنا بمستوى البعض في النادي وساعدناهم على النضوج".

يذكر أن كلوب لم يقم بأي تعاقدات كبيرة خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، حيث كانت أبرز صفقاته الحارس الإسباني أدريان بانتقال حر.