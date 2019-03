هل وقع البريميرليج في فخ «ازدواجية المعايير» في حادث نيوزيلندا الإرهابي؟

وُجهت اتهامات للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم ورابطة الدوري الإنجليزي الممتاز بـ«ازدواجية المعايير» عقب تجاهل تأبين ضحايا الهجوم الدموي الذي أودى بحياة 50 شخصًا في مسجدين بنيوزيلندا يوم الجمعة الماضي، في وقت أكد فيه الاتحاد الإنجليزي للرجبي أن هناك دقيقة صمت ستقام في كافة المباريات التي ستجرى خلال الأسبوع الحالي.

وكانت أندية البريميرليج قد قررت ارتداء شارات سوداء، وتم عزف النشيد الوطني الفرنسي عقب الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها باريس في نوفمبر 2015، والتي راح ضحيتها 130 شخصًا.

ووصف يونس لونات، الرئيس السابق لشعبة المساواة في الاتحاد الإنجليزي بأن هناك نفاق وازدواجية معايير في التعامل مع الحادثين، مضيفًا بحسب شبكة بي بي سي «لا يوجد أي عذر، إنها معايير مزودجة ونفاق. الصمت لمدة دقيقة كان الشيء الصحيح الذي كان يجب القيام به».

وعندما وقعت حادثة نيس الإرهابية في 2016، أشعل ملعب ويمبلي قوسه بالألوان الثلاثة لعلم فرنسا ووقفت دقيقة صمت لتكريم ضحايا الحادثة.

أندية الدوري الإنجليزي وقفت دقيقة صمت حدادًا على ضحايا حادثة باريس الإرهابية في 2015 لكنهم لم يفعلوا الأمر نفسه مع حادثة نيوزيلندا

وخاضت أندية واتفورد وسوانسي سيتي وولفرهامبتون وميلوول مباريات على أرضهم في بطولة كأس إنجلترا هذا الأسبوع، وقد أبلغ الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم «بي بي سي» بأن الأمر متروك للأندية إذا كانوا يُريدون القيام بالوقوف دقيقة صمت أم لا، مؤكدًا أنه سيدعمهم إن فعلوا ذلك.

وتم التصفيق لمدة دقيقة في ملعب «كرافن كوتيدج» قبل مباراة فولهام أمام ليفربول يوم الأحد الماضي، لكن ذلك كان لتأبين موظف في فولهام وافته المنية الشهر الماضي.

