فان دايك: ليفربول سيبدأ من الصفر هذا الموسم

رغم الفوز بلقب دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي

أكد فيرجيل فان دايك مدافع نادي ليفربول الإنجليزي، أنه يطمح لكتابة التاريخ والفوز بالمزيد البطولات مع الريدز.

فان دايك قاد ليفربول للفوز بدوري أبطال أوروبا الموسم الماضي، مشيراً لرغبته في البدء من الصفر هذا العام لتحقيق المزيد.

المدافع الهولندي الحاصل مؤخراً على جائزة أفضل لاعب في أوروبا، تحدث عن طموحاته مع الموقع الرسمي للدوري الإنجليزي.

وقال فان دايك:"الشيء الوحيد الذي أريده الآن هو التركيز والتحسن، هناك العديد من الجوانب التي أريد تطويرها بنفسي وبالفريق أيضاً".

وأضاف:"فزنا بدوري الأبطال الموسم الماضي، ولكن هذا لا يعني أي شيء الآن، سنبدأ من الصفر هذا الموسم وسنحاول التحلي بالواقعية".

وتابع:"لدينا مجموعة جيدة من اللاعبين يمكنهم صناعة الفارق في أي وقت، وسنحاول معاً كتابة التاريخ والفوز بالبطولات".

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واستكمل:"أريد أن يتذكرني الجميع بعد نهاية مسيرتي، كلاعب رائع بذل كل ما لديه وتمتع برحلته في كرة القدم".

يذكر أن فان دايك يعتبر من أبرز المرشحين للفوز بجائزة أفضل لاعب في العالم هذا الموسم، بالتنافس مع الثنائي كريستيانو رونالدو وليونيل ميسي.