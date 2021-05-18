الدوري الإنجليزي | سقوط مانشستر سيتي أمام برايتون وتشيلسي يمنح الأمل لليفربول

مواجهات مثيرة في البريميرليج

منح فريق تشيلسي نظيره ليفربول فرصة قوية للانقضاض على المركز الرابع بالدوري الإنجليزي، بعد الفوز على ليستر سيتي بنتيجة 2/1 بالجولة 37 من البطولة.

تشيلسي دخل اللقاء طمحًا في التعافي والثأر من خسارته أمام الثعالب في نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي، وهو ما تحقق بقيادة المدرب توماس توخيل.

الألماني اعتمد على العناصر الأساسية بفريقه، بتواجد ميسون ماونت وتيمو فيرنر وكريستيان بوليسيتش بخط الهجوم، مع الإبقاء على حكيم زياش على دكة البدلاء.

البداية كانت بهدف للمدافع الألماني أنطونيو روديجر، حيث أحرز الهدف الأول لصالح البلوز في الدقيقة 47 من عمر اللقاء.

جورجينيو تمكن من إضافة الثاني لتشيلسي من ركلة جزاء في الدقيقة 67، قبل أن يسجل النيجيري كيليتشي إيهيناتشو هدف ليستر الوحيد بالدقيقة 76.

وعلى جانب آخر اكتفى مانشستر يونايتد بالتعادل مع ضيفه فولهام بهدف لكل فريق في نفس الجولة.

إدينسون كافاني سجل هدف مانشستر الأول بالدقيقة الخامسة عشر بمساعدة برونو فيرنانديش، بينما عادل جون بريان النتيجة للضيوف بالدقيقة 76 من عمر اللقاء.

وعلى جانب آخر تعرض البطل مانشستر سيتي لخسارة صادمة أمام برايتون على ملعب الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

إلكاي جوندوان سجل الأول لسيتي من صناعة رياض محرز، وأحرز فيل فودين الثاني، قبل أن يرد برايتون بثلاثية عن طريق لياندرو تروسار وآدم ويبستر ودانيل بيرن.

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وبهذه النتائج يحتل سيتي الصدارة بـ83 نقطة، مقابل 71 لمانشستر يونايتد الثاني، ثم تشيلسي 67، ليستر سيتي 66 وليفربول الذي يلعب غدًا ضد بيرنلي رصيده يصل إلى 63 في المركز الخامس ولديه فرصة للتواجد ضمن المراكز المؤهلة لدوري الأبطال بفضل سقوط ليستر.