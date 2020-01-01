رسمياً.. الكشف عن ملعب مواجهة مانشستر سيتي مع ليفربول

قد تشهد تتويج الريدز باللقب

قرر مجلس مدينة مانشستر الإنجليزية، إقامة مباراة ليفربول مع مانشستر سيتي، على ملعب الاتحاد، بدلاً من خوضها على أرض محايدة.

المواجهة القادمة بين الفريقين في 2 يوليو القادم، كانت من المباريات التي تم دراسة خوضها على ملعب محايد، نظراً لأهميتها في حسم سباق لقب الدوري الإنجليزي.

المخاوف تصاعدت لدى الجميع، بخصوص إمكانية احتشاد أعداد ضخمة من جماهير الريدز حول ملعب الاتحاد، من أجل الاحتفال بالتتويج الأول منذ 30 سنة.

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وهو ما قد يضر بشكل كبير المساعي المستمرة في بريطانيا، لتطبيق نظام التباعد الاجتماعي، للحد من انتشار فيروس كورونا الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي في شهر مارس.

ومن جانبه قال أحد أعضاء المجلس التنفيذي للمهارات والثقافة والترفيه بمجلس مدينة مانشستر:"المجموعة الاستشارية للسلامة التابعة للحكومة، قررت مراجعة المباراة القادمة بين مانشستر سيتي وليفربول".

وأضاف:"توصلنا في النهاية، إلى إقامة المباراة في ملعب الاتحاد بموعدها الطبيعي يوم الخميس 2 يوليو، مثل جميع باقي المباريات المتبقية خلف الأبواب المغلقة بدون حضور المشجعين".

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يذكر أن ليفربول يستطيع حسم لقب الدوري الإنجليزي مساء اليوم الخميس، في حالة فوز تشيلسي على مانشستر سيتي بالجولة 31 من البطولة.

ويحتل الريدز صدارة المسابقة بـ86 نقطة، مقابل 63 لصالح مانشستر سيتي الثاني، 55 لليستر سيتي، و51 لتشيلسي صاحب المركز الرابع.